Sissi: isa oli kindel, et "Everybody" toob Eestile Eurovisiooni võidu

Eesti Laul 2021 poolfinalist Sissi tõdes, et Eurovisioonist on nende peres palju juttu ning ta isa Dave Benton oli esimesest hetkest kindel, et "Everybody" on võidulugu.

"Meie pere räägib hästi palju. Meil on õhtud, kus me istume diivani peal ja me võime tunde seal diivanil rääkida. Siis ikka vahel tuleb esile, et ema ja isa räägivad oma kogemusest välismaal, kui nad esinesid hästi palju ja siis muidugi tuleb Eurovisioon ka jutuks, et kuidas see tegelikult seal reaalselt oli," sõnas Sissi R2 "Hommikus!".

"See hetk, kui laul sai valmis, siis minu isa ütles, et me võidame Eurovisiooni ära ja ta mitte kordagi ei kahelnud selles. Ta ütles seda meedias, ta ütles seda igal pool ja ta sisemiselt ka uskus seda nii sügavalt. Ta ütles, et tõenäoliselt ajas ta paljuid inimesi sellega närvi ja paljud tahtsid neid ilmselt pekki saata, sest ei tohi öelda selliseid asju, aga ta jäi siiski kogu aeg endale täiesti kindlaks," rääkis Sissi.

Tanel Padar ja Dave Benton Autor/allikas: Ülo Josing/ERR

Sissi lisas, et ta ise ootab juba väga tänavust Eesti Laulu konkurssi, sest lavale pole ta koroonapandeemia tõttu pikalt pääsenud.

"Ma olen kergelt närviline selle pärast, aga mitte see hard närvilisus, vaid see närvilisus, kus ma juba täiega tahan lavale saada, sest ma lihtsalt igatsen seda nii väga," rääkis Sissi ja lisas, et lavale saamine tekitab temas koju jõudmise tunde.

Suurt hirmu ta esinemise pärast ei tunne, sest naudib laval olemist väga ja on Eesti Laulul ka varem osalenud.

Sissi astub üles teises poolfinaalis, 20. veebruaril.