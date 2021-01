Billie Eilish ja Rosalía avaldasid koostöösingli "Lo Vas a Olvidar"

Eilishi seni viimane singel oli "Therefore I Am", mis ilmus koos Eilishi enda lavastatud videoga. Tema debüütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ilmus 2019. aastal.

Rosalía seni viimane kauamängiv oli tema teine album "El Mal Querer", mis ilmus 2018. aastal. Hiljuti avaldas ta koos Weekndiga remiksi viimase hittsinglist "Blinding Lights".