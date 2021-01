Anvelt "Salateenistusest": see on nii huvitav, et luurealased vead ei häiri

Andres Anvelt vaatas ETV-s jooksvat põnevussarja "Salateenistus" ja tõi "Ringvaates" välja apsud, mida ainult päris luuraja oskaks tähele panna. Sari on tema sõnul aga nii põnev, et vead teda lõpuks ei häirinudki.

Anveltist sai kiirelt uue sarja suur fänn. "Sari on tehtud väga tõetruult. Režissöör ja filmitiim on näinud vaeva, et pisikeste detailideni näidata, kuidas töötab üks salateenistuse kontor," rääkis ta.

Anvelti sõnul tuleb väikeseid faktivigu ja apsakaid krimisarjades ja politseifilmides tihti ette. "Need tüüpilised kinoapsud on juba ainuüksi selleks, et hoida kokku eelarvest." Ta rääkis, et sari läks tema jaoks nii huvitavaks, et mingil hetkel ta vigu enam otsida ei tahtnudki ning nautis hoopis põneva loo lahtirullumist.

Ühe veana tõi Anvelt siiski välja näiteks turvakorteri aspekti sarjast, kui peategelane pannakse Pariisis turvakorterisse, mida valvatakse. "Seal sarjas käib turvakorteri valvamine nii, et inimesed istuvad ukse ees, näitavad, et kõik on korras, söövad hamburgerit, tema käib vahepeal neile suitsu pakkumas. Selline turvakorter oleks täielik läbikukkumine, sest kõik saaksid kohe aru, et siin ei ole kõik asjad korras," kirjeldas ta.