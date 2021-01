Aasta auto on Porsche Taycan.

Kuut aasta auto tiitlile kandideerivat autot käisid 11. veebruari "Ringvaates" vaatamas ja proovimas "Ringvaate" reporter Jüri Muttika ja laulja Koit Toome. Kuue nominendi hulgas oli kaks elektriautot, kaks väikeautot, üks maastur ja üks pereuniversaal.

Land Rover Defender

Maailma autoajaloo üks kõige kauem tootmises püsinud maastur, mille rahvasuur on Eestis ristinud defekaks ja mille esmamudelid ulatuvad 70 aasta taha. Legendaarne liiklusvahend on pärast mõneaastast puhkust ellu äratatud. Hind alates 55 000 eurost.

Škoda Octavia

Aastast aastasse pea müüduim auto Maarjamaal. Eesti rahva seas on see Škoda populaarne, sest ei käi kellelegi närvidele ja isegi politsei sõidab meil Škodadega. Kui sa ei taha olla naabrist parem, siis Octaviaga sõites ei teki temas ka mingit kadedust, sest ka temale on tööandja samasuguse liisinud. Uudismudeli hinnad algavad 17 000 eurost.

Peugeot 208

Seda traditsiooniliselt väikest Prantsuse autot tehakse nii elektri-, bensiini- kui ka diislimootoriga. Kõige odavama versiooni saab kätte 13 100 euroga.

Honda e

Elektri-Honda, mis on oma disaini Jaapani väikeautode vaarvanaisalt Honda Civicult maha vehkinud. Näide sellest, kuidas kõik uus on ammu unustatud vana. Hind alates 34 500 eurost.

Toyota Yaris

Peaaegu seesama Yaris, millega Ott Tänak ja Martin Järveoja ralli maailmameistriks tulid. Vähemalt disain on sama kirglik. Hind 13 900 eurot.

Porsche Taycan

Kui elektriautode jõudmine aasta auto finalistide sekka hakkab juba tavaliseks muutuma, siis ulmesõidukite tänavakõlbulikuks kohanemine osutab juba päris uhkele tulevikule. Porsche Taycani hinnad algavad 106 560 eurost.