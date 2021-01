Glastonbury festival jääb taas ära

Tegemist on esmakordse juhusega, kus Glastonbury festival on sunnitud kahel järjestikul aastal ettevõtmise tühistama, kirjutab Pitchfork.

"Hoolimata meie pingutustest liigutada taevast ja maad, on siiski selge, et me ei suuda seda festivali korraldada," teatasid organiseerijad Emily ja Michael Eavis ametlikus teadaandes. Korraldajad lisasid, et jäävad lootma parematele aegadele tulevikus.

Möödunud aastal piletid soetanud, kuid festivalist ilma jäänud külastajad saavad kindlasti soovi korral kasutada pääsmeid 2022. aasta üritusel.

2020. aastal olid esinejate nimekirjas Kendrick Lamar, Taylor Swift ja Paul McCartney. Siiani pole veel järgmise aasta ülesastujate nimesid avalikustatud.

