Heleza elust Prantsusmaal: munapraadimise plekid ei tulnud enam voodipesust välja

Eesti Laul 2021 poolfinalist Heleza tõdes, et tema võistluslugu "6" on inspireeritud emotsionaalsest ajast, mil ta vahetusõpilasena Prantsusmaal elas.

"Ma kolisin Prantsusmaale, olin kuus kuud üheksa ruutmeetri peal ja eks see üksindus ja üksildus paneb ikka endale otsa vaatama. Kui ma sealt tagasi tulin, siis oli endale nii palju otsa vaadatud, et saigi sellest kõigest loo kirjutada. Kui ma seal veel otsisin, et kes ma olen ja mis ma teen, siis tagasi jõudes sain ma aru, et ainuke õige asi, mis teha saab, on edasi liikuda," rääkis Heleza R2 "Hommikus!".

Ta lisas, et Prantsusmaale innustas teda minema elus valitsev tormiline aeg ja tunne, et ta vajab muutust. Prantsusmaale minek oli mõnes mõttes kui tundmatus kohas pea ees vette hüppamine, sest kuigi Heleza oli kunagi veidi prantsuse keelt õppinud, oli ta keeleoskus siiski kesine ja ta kohalike jutust kuigi palju aru ei saanud. Ka inglise keeles ei saanud nendega suhelda, sest väikeses linnas oskasid inglise keelt vaid vähesed.

"Ülikoolis ma olin kaks aastat õppinud ja kui ma Prantsusmaale läksin, siis oli täpselt samamoodi tunne, nagu oleks otsast peale alustanud. Esimesed kaks nädalat ma lihtsalt vaatasin inimestele kõige suuremate silmadega otsa ja olin terve aeg, et je ne sais pas (ma ei tea)," meenutas Heleza.

Raskusi valmistas ka kitsal alal elamine, kus kõik asjad ruumipuuduse tõttu üksteise otsas olid.

"Eks sel hetkel hakkas ära tüütama, kui voodipesu seest enam munapraadimise plekke välja ei saanud. Kui istud seal ja oma magamispadja kõrval praed muna ja peekonit, siis veits ajab närvi ja tekib tunne, et kaua võib," sõnas laulja.

Prantsusmaal elades tundis Heleza puudust ka eesti toidust, sest prantsuse köögis on väga populaarsed mereannid ja need talle ei meeldi.

"Mul tuli poiss-sõber poole aja pealt külla ja ta tõi kaks musta leiba ja lati suitsuvorsti ja issand jumal, kus see maitses hästi! Ma hommikul alustasin ja sõin suitsuvorsti ja musta leiba ja õhtul lõpetasin – oligi otsas!" rääkis Heleza.