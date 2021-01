Vaata katkendit ETV uuest telesaatest "Tanel ja kanad"

Pealinnast tagasi Saaremaale kolinud Tanel Tang otsustas saarele rajada mahekanala.

Kui laut ostetud ja 1500 tibu broneeritud, tuiskas üle maailma levinud koroona epitsenter just Saaremaale ning saar eraldati päevapealt muust maailmast.

"Kui need kanad saabusid, see oli väga veider kogemus," tunnistas Tanel. "Kui mulle tehti hommikul kõne, et kanad on peale laaditud ja sinu poole teel, siis ühtepidi ma nagu rõõmustasin, et laut on põhimõtteliselt valmis ja kanad tulemas. Teistpidi ma olin täielikus segaduses ja isegi tekkis paanika - nüüd on asi reaalne. Magamist nagu ei olnud väga."

"Tanel ja kanad" on ETV eetris laupäeval kell 10.00 hommikul.