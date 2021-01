Muusikaline üllatus: Kaja Kallas on Eesti bändile laulusõnu kirjutanud

Ska Faktori solist Taavi Otsus kinnitas ERR-ile, et Ska Faktori lugude seast Kaja Kallase sõnadega laule leiab tõesti.

"Me salvestasime oma teist plaati ja täpselt küll ei mäleta, see oli väga ammu, aga kuidagi jäime suhtlema ja siis meil mingisuguse tekstiga oli natuke probleeme ja nii nagu laulukirjutamisel ikka, kuidagi koostöös sai need asjad valmis tehtud," meenutas Otsus ja lisas, et konkreetseid laulude nimesid, mille loomisel Kallas kaasa lõi, ta peast ei mäleta.

Kaja Kallast ei õnnestunud ERR-il telefoni teel tabada, ent ERR-i arhiivis leidus Ska Faktori 2009. aasta lugu "Näljas", mis kõlab bändi teisel albumil "Lollide armee" ning mille sõnade autoriks on märgitud K. Kallas.

Loo sõnad on järgmised:

On pime õhtutund

ja pole üldse und.

Käin mööda kõrvalteid

täis ootamatuseid.

Mis siin küll teen?

Miks olen taas

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool

su järgi näljas?

Näen kaugelt, kohtute,

kuid kes küll on see mees?

Kas lootust on mul veel?

Karm kahtlus närib sees.

Mis on?

Miks oled veel?

Mis on su mõtetes?

Mis siin küll teed?

Igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool

su järgi näljas.

Igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool,

igal pool

su järgi näljas.

Oma muusikalistest eelistustest on rääkinud ka Jüri Ratas

2018. aasta novembris rääkis peaminister Jüri Ratas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et tema lemmik Eesti bänd on Kukerpillid ja nende muusikat hoiab ta alati südames.

"Midagi ei ole teha, minu jaoks jäävad Kukerpillid alati nendeks, kelle peale ma mõtlen," tõdes Ratas.

Andrus Ansip sõnas 2010. aastal aga Kroonikale, et teda haaravad tantsuplatsil enim Üllar Jörbergi lood.

"Tema lood on väga hästi alati mõõdetud! Ei ole mingit vahepealset olesklemist ega uimerdamist," ütles Ansip.