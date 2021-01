Videod: Bideni ametisse vannutamise tseremoonial esinesid mitmed tuntud artistid

Lady Gaga esituses kõlas USA hümn "The Star-Spangled Banner":

Jennifer Lopezi esituses kõlas lugu "This Land Is Your Land":

Garth Brooks esitas loo "Amazing Grace":

90ndate lõpus lühiajaliselt tegutsenud The New Radicals tuli Bideni ametisse vannutamise ürituseks üheks õhtuks taas kokku ja esitas loo "You Get What You Give":

John Legend esitas loo "Feeling Good":

Jon Bon Jovi kandis ette loo "Here Comes the Sun":

The Black Pumas esitas loo "Colors":

Bruce Springsteeni esituses kõlas laul "Land of Hope and Dreams":

Justin Timberlake ja Ant Clemons esitlesid oma uut lugu "Better Days":

Tim McGraw ja Tyler Hubbard tõid televaatajateni loo "Undivided":

Foo Fighters esitas oma 2002. aasta hittloo "Times Like These":

Õhtu lõpetas Katy Perry looga "Firework":