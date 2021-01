Getter Jaani õppis puid langetama: iga uus oskus rikastab

"Kui eelmisel aastal keegi oleks mulle öelnud, et Getter, uue aasta alguses sina lähed "Ringvaatesse" ja räägid, kuidas motoorsaega ümber käia ja ohutusest jms, siis ma oleks öelnud, et mina, ma ei tea ju sellest midagi?!" rääkis Jaani "Ringvaates" ja lisas, et nüüdseks on ta siiski baasteadmised omandanud.

Ta meenutas, et kui kursusel teooria osa käsitletud sai, järgnes sellele ka praktika osa, mille raames ta metsas puid langetada proovis. Esimest puud langetades ta hirmu ei tundnud, kuid tõdes, et ülesanne oli üsna keeruline ja paras väljakutse küll.

Kuigi puude langetamisest Jaani elukutset teha ei plaani, tuleb oskus kindlasti kasuks ja nüüd saab ta maal teistele ohutult abiks käia. "Iga uus oskus ainult rikastab," ütles ta.