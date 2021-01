Eestlase tehtud nukuparukatele leidub kliente nii Jaapanis kui ka Alaskal

Parukameister Janne Maal on nukkudele meisterdanud ligi 200 parukat. Kliente leidub tal üle kogu maailma – näiteks on neid nii Jaapanist kui ka Alaskalt.

"See sai alguse – nagu kõik head asjad ika – Facebookist. Umbes kuus aastat tagasi ilmus minu seinale video ühest koduperenaisest Austraalias, kes Bratz nukkudelt eemaldas hästi teatraalse värvilise meigi ja värvis neile uued näod ja tegi staarnukkudest lapsed. Mulle see idee nii sobis ja meeldis. Just see lähenemine, et lapsed mängivad laspelike nukkudega, mitte ei unista sellest, et neil on suureks siniseks maalitud silmad pähe tehtud," rääkis Maal "Ringvaates".

Peagi köitis internetis tema tähelepanu ka ilusate juustega nukk ning ta tundis huvi, millest nuku juuksed tehtud on. Tegemist oli Suri alpaka villaga ning nii hakkas Maal ka ise villa ostma ja sellest parukaid valmistama.

Ta tõdes, et paruka valmistamine on üsna aeganõudev töö – ainuüksi kõige väiksema paruka tegemiseks läheb vähemalt neli tundi, sest villa tuleb kraasida, kammida, leotada ja pesta. Selleks, et juuksed siidised näiksid, tuleb villa ka õlide ja palsamitega niisutada.

Maal tõdes, et parukate valmistamine on tema jaoks kui meditatsioon, sest parukaid valmistades kaob muu maailm justkui ära ja ta mõtleb vaid sellele, kuidas järgmise salgu paika paneb, kui palju liimi lisab jne.