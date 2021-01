Jaan Martinson valis välja möödunud aasta parimad krimiromaanid

10. Christian Unge "Läbi tule ja vee"

Raamatu peategelane on EMO-s töötav naine. Ühel päeval astub haiglasse siise aga eluohtlikult viga saanud motomees ning inimene, kes ei taha üldse jamadesse sattuda, haaratakse maffiasõja keskpunkti.

9. Louise Penny "Tappev külm"

Sarja teise teose tegevus toimub Kanadas ning raamat meenutab Martinsoni sõnul veidi "Midsommeri mõrvasid". Martinson nentis, et sarja esimene raamat eestlastele kuigi hästi peale ei läinud, kuid usub, et teine raamat on kõigile rohkem meeltmööda.

8. Agatha Christie "Viimane vaimude tund. 20 lühilugu"

Teoses tutvustatakse lugejatele esmakordselt miss Marple'it ja Hercule Poirot'd, kes raamatus kõrvaltegelastena kaasa teevad. Kuigi Martinsoni sõnul viitab pealkiri sellele, et raamatus võib vaimudest juttu tulla, siis tegelikult on kõik jamad siiski inimeste kätetöö.

7. Sebastian Fitzek, Michael Tsokos "Ära lõigatud"

Raamat jutustab tormi tõttu üksikule saarele vangi jäänud naisest, kes ühel päeval leiab rannikult laiba. Peagi saab ta kõne kohtupatoloogilt, kelle juhendamisel on ta sunnitud laipa lahkama.

6. Jorn Lier Horst "Salatuba"

Raamatus lahendatakse mõistatust, kust pärineb äsja surnud kauaaegse parteiliikme suvilas olev 80 miljonit norra krooni.

5. Antoni Manzini "Maikuu lumi"

Martinsoni sõnul on teoses tunda Itaalia õhustikku ning raamat jutustab loo inspektorist, kes on solvunud, et peab tööd tegema. Enesekindla mehena ei lase inspektor isegi maffiaga seotud isikutel endale öelda, mida ta tegema peab.

4. Vilmos Kondor "Patune Budapest"

Martinson selgitas, et pseudonüümi all kirjutatud teos pajatab loo 1939. aastast, mil Budapesti turul narkootikumidega kaubeldakse. Politseinik ja ajakirjanik asuvad asja uurima.

3. Jussi Adler-Olsen "Selfid"

Tegemist on kaasahaarava ja huumorit täis teosega enne mille lugemist tuleks Martinsoni sõnul läbi lugeda ka eelmised osad. "Selfid" keskendub sekretäri tumedale minevikule ja lahendamist ootavad ammused kuriteod.

2. Oyinkan Braithwaite "Minu õde, sarimõrvar"

Martinsoni sõnul näitab raamat, kuidas mõned inimesed võivad väga süüdimatud olla, ent veri on alati paksem kui vesi. Kõik mehed, kellega noor naine käima hakkab, saavad peagi surma ning nii pöördub ta oma õe poole, kes tal juhtunut kinni mätsida aitaks.

1. Martin Walker "Surm Dordogne'is"

Martinson tõdes, et kaane järgi teos talle kuigi ahvatlev ei tundunud, ent tegelikult oli tegemist kaasahaarava teosega, mis jutustas prantsuse väikelinna kokkuhoidvast kogukonnast. Martinsoni sõnul oli ka raamatu lõpp väga äge ja ta ootab juba huviga sarja järgmiseid osi.