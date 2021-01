Vogue vahetab poleemikat tekitanud Kamala Harrisega kaanepildi teise vastu

Mitmed moekriitikud ja sotsiaalmeedia kasutajad leidsid, et kaanepilt, kus Harris kandis musta jakki ja Converse'i ketse mõjus asepresidenti solvavalt, kirjutab CNN.

Nende sõnul ei olnud pilt piisavalt ametlik ja see oli pildistatud kehva valgustusega. Oli ka neid, kellele tundus, et Harrise nahka on fotol heledamaks töödeldud.

View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Ajakirja digiversioonis ilmus aga teine kaanepilt, kus Harris kandis helesinist pintsakut ja mis ajakirja lugejatelt paremat tagasisidet sai. Sama pilt kaunistab ka ajakirja trükis ilmuvat uusversiooni.

Ajakirja peatoimetaja Anna Wintour sõnas, et musta pintsakuga pilt mõjus mugavamana ja vähem ametlikuna, mis tundus ajakirja tiimile maailmas valitseva olukorraga paremini sobivat ja seetõttu valituks osutus.