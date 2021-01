Seadus käsib muusikutel sotsiaalmeedias omaloomingut märgistada reklaamina

Sügisel ilmunud tarbijakaitse juhend sotsiaalmeedias reklaami avalikustajale üllatas nii mõndagi mõjuisikut, kuid nüüd selgub, et ka omaloomingut jagavad artistid peaksid need postitused märgistama teemaviitega "reklaam". Räppar Genka arvates pole oma loomingu kallal vaeva näinud artisti ja tasu eest toodet reklaamiva mõjuisiku ühele pulgale seadmine aus.

"Artisti eesmärk ongi ju iseenda tulu suurendamine läbi selle enda plaadi promo. Ja ka iseenda toodete või teenuste kohta reklaami esitamine ehk promomine on täpselt samamoodi reklaam," rääkis tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti osakonna juht Jaana Tael Raadio 2 hommikuprogrammis, selgitades, et kui muusik saab oma lugude kuulamiste pealt tulu, siis on uue laulu või albumi sotsiaalmeedias jagamine reklaam.

Henry Kõrvitsa ehk räppar Genka sõnul seisneb probleem selles, et seaduse järgi pannakse kõik ühele joonele. "Näiteks kui Mihkel Raud või ükskõik milline kirjanik kirjutab kaks aastat raamatut, näeb vaeva, päev otsa kirjutab kogu aeg ja annab lõpuks raamatu välja, paneb pildi üles ja kirjutab, et nüüd saadaval või valmis, siis see asetatakse ühele pulgale mingisuguse influencer'iga, kellele otseselt antakse toode või otseselt makstakse selle eest raha, et ta teeks näiteks loosimise. Teda võib-olla ei huvitagi see toode, aga ta teeb seda raha pärast," rääkis Genka ERR Menule. "Mõlemad, nii kirjanik kui see influencer pannakse selle #reklaamiga ühele pulgale. Minu meelest on see natuke kurb."

Genka sõnul pole loomulikult keeruline enda postituste alla märkida sõna "reklaam", kuid asi on pigem põhimõttes. "See on minu meelest nõmetsemine või ilkumine minusuguse loomeinimesega, kes on tõesti vaeva näinud ja ma arvan, et see ei ole õige. Selles mõttes see on hägune piir, et kui kaugele see reklaam läheb."

Eraldi tõi ta välja ka küsimuse, mis mulje jätab selle märke lisamine jälgijatele. Raadio 2 hommikuprogrammi intervjuus Jaana Taeliga tuli välja, et ka sotsiaalkampaaniaga seotud postituste alla tuleks mõjuliidritel märkida vastav viide, kui ta selle eest tulu teenib. Genka arvates võib see jälgijatele vale mulje jätta. "Kui ma osalen sotsiaalkampaanias, näiteks koolikiusamise vastu ja panen sinna alla #reklaam, siis see pigem annab minu poolt signaali, et mulle on selle eest makstud, see mind ei huvita ja ma teen seda raha pärast," rääkis ta.

Kuigi tarbijakaitseamet andis mõista, et loomeinimesed pole hetkel nende prioriteet ning trahvi kellelegi teha ei taheta, peab Genka sõnul siiski arvestama, et neil on see võimalus olemas. "Kodanikuna olen ma ikkagi mures, et see võib siit edasi minna samm-sammu haaval."