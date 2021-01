Telemaja ette kerkis Elo Liiva tehtud lumeskulptuur Valdo Pandist

Kuna väljas lumi miinuskraadide tõttu kokku ei hakanud, viis Liiv lund tuppa ja meisterdas sellele vett juurde pannes lumepallid valmis. Õues sai skulptuur aga viimase lihvi.

"Eesti talved on kahjuks alati sellised, et sa võid väga lihtsalt raha ära kaotada selle jääskulptuuriga, kui ta samal päeval sulama hakkab," rääkis Liiv, miks jää- ja lumeskulptuure pigem vähe tehakse.

Samas tõdes ta, et skulptuuride sulamisel on ka oma võlu.

"See on skulptorile ühest küljest kurb, kui sinu ilus skulptuur ära sulab, aga teisest küljest on see ka kergendus, et sa oled nagu vaba sellest taagast. Et ei ole nii, et umbes 30 aastat hiljem, kui sa juba edasi arenenud isiksusena kõnnid monumendist mööda, paned oma silma kinni ja ei julge vaadata," sõnas Liiv.

Kuna tulekul on sulailmad, innustab "Terevisiooni" meeskond ka kõiki televaatajaid lumeskulptuure tegema. Valminud kunstiteostest oodatakse pilte keskkonda minupilt.err.ee (märksõna Terevisioon).