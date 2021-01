Tallinna loomaaias eelmisel nädalal lahkunud lõvil tuvastati koroonaviirus

Junal tuvastati 2020. aasta tervisekontrollis neerupuudulikkus, mille tõttu oli tema tervis nõrk. Selle aasta jaanuari esimestel nädalatel halvenes lõvi seisund silmnähtavalt, mistõttu ei andnud veterinaarid enam paranemise lootust. Süveneva valu ja edasiste kannatuste vältimiseks lõvi uinutati.

Lisaks neerupuudulikkuse vaevustele ilmnesid loomal ka ülemiste hingamisteede haiguste sümptomid ning kuna on teada, et kaslased on koroonaviirusele vastuvõtlikud tehti lõvile post-mortem koroonatestid. Testide tulemused kinnitasid, et lõvi oli nakatunud koroonaviirusega.

Koheselt tehti nii koroonaviiruse kui ka antikehade test kõikidele lõvimajaga otseselt või kaudselt kokku puutunud personalile. Praeguseks saabunud vastused 13 testile osutusid negatiivseks nii nakkuse kui ka antikehade osas. Tulemas on veel kahe töötaja testi tulemused.

Tallinna loomaaia direktori Tiit Marani sõnul ei teata praegu, kuidas sai lõvi nakatuda.

"Potentsiaalselt nakatuda võivate loomade puhul on rakendatud karmimad hügieeni- ja sanitaarnõuded. Valepositiivse testi tõenäosus on olematu, kuna lõvilt võeti kolm sõltumatut testi. Töötame selle nimel, et nakatumise allikas teada saada," sõnas Maran.

Vaatamata sellele, et teistel loomadel pole ilmnenud koroona sümptomeid alustab loomaaed pistelist potentsiaalselt nakatuda võivate loomade testimist.

Loomade nakatumist koroonaviirusega on registreeritud ka teistes loomaaedades. Näiteks tiigrid ja lõvid New Yorgi Bronxi loomaaias, puumad Lõuna-Aafrikas, tiigrid Knoxwille'i loomaaias, lumeleopardid Louisville'i loomaaias, gorillad California loomaaias ja lõvid Barcelona loomaaias.

Pärast esmast ülehüpet viiruse algselt peremehelt inimesele on ainukesed tõestatud nakkuse kandumised loomalt tagasi inimesele pärit minkide karusloomafarmidest. Kinnitatud juhtumeid sellest, et lemmikloomad, sh kodukassid, levitaksid haigust inimesele, ei ole.