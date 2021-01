Eesti muusikaauhindade galal esinevad ka Anett ja Pitsa

Möödunud sügisel kokku tulnud poistebändi Pitsa ridadesse kuuluvad tuntud räpparid Reket, Estoni Kohver ja Boipepperoni.

Eesti Muusikaauhindade gala tähendab Reketi jaoks eestimaise muusika iga-aastast vahekokkuvõtet, tänu millele saab kursis olla ka enda žanriväliste artistide tubli tööga. Küll aga ei tea ta veel, millega nad telepublikut üllatavad.

"See üllatus on igatahes ka meie jaoks veel üllatus," ütles ta.

Pitsa Autor/allikas: Pressimaterjal

Anett ei ole varem Eesti muusikaauhindadele nomineeritud olnud. Ehkki galaõhtu toimub sel korral teises võtmes, on tal väga hea meel, et see ikkagi aset leiab. Kuigi praegune olukord on Aneti sõnul tinginud selle, et kontserte ei saa korraldada, on see aeg siiski samaaegselt soodustanud uue muusika kirjutamist ja valmis saamist.

Lauljatar üllitas eelmise aasta lõpus sooloalbumi, mis on nomineeritud nii aasta albumi, aasta nais- kui ka aasta popartisti kategoorias.

"Loomulikult on tunded ülevad. Ma olen selle plaadiga nii kaua ja palju vaeva näinud. Ma olen väga tänulik, et see sai nii mitu nominatsiooni," kommenteeris Anett.

Eesti Muusikaauhinnad 2021 telegala toimub 28. jaanuaril. Õhtut juhivad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.