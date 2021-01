20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

1991. aasta jaanuaris voolas Vilniuses ja Riias veri. Ka Eesti ümber tõmbus ring koomale. Samal ajal olid maailma pilgud Lähis-Idas. Seal sõdis USA valitud koalitsioon Iraagiga ja vabastas Kuveiti. Baltimaadel oli oht jääda selle kõige varju. Eestis toodi Toompea loosi kaitseks betoonplokid. Nende ümber patrullisid noored Eesti mehed, Kalašnikovi automaadid rinnal, ja ikka miilitsavorm seljas.

Andres Anvelt oli siis vaid 22-aastane ja mäletab toonaseid sündmusi eredalt. "See oli jaanuarikuu ja meie siis seisime, valvamaks sissepääsu Toompea lossi. Me olime seal päris kriitilises olukorras, sest me nägime, mis toimus Lätis ja Leedus ja miks pidi siis Eestis olema erinevus. Ehk ainuke asi, mis rahustas, oli see, et me teadsime, et Eestis pole nii-öelda erimiilitsa väesalku."

Ööpäevaringselt käidi erinevates valvekordades. Päeval oli põhiline seista betoonplokkide vahel, kaitsta väravat ja kontrollida sisse tulevaid inimesi. Seda tööd võeti eriti tõsiselt. "Muuhulgas saatsime ukselt tagasi toonase siseministri Olev Laanjärve, kuna tal oli töötõend maha unustatud ja mina nägupidi ei teadnud, millised need ministrid välja näevad," rääkis Anvelt.

Elati Toompea lossis ja magati põrandal mattide peal. "Ma olen nüüd juba hiljem, olles riigikogu liige, käinud selle mõttega riigikogus ringi, et kus see üks või teine koht võis olla. Need on erinevad tööruumid, kuhu ise enam ei satu eriti, mis on selles tagumises tiivas, kui minna kohvikust tahapoole. Seal kuskil me pesitsesime." Pesemas käidi samades kraanikaussides, kus pesid ka mõned ülemnõukogu liikmed.

Tulistamist on Anvelti elus ette tulnud ja ta ütleb, et selleks ei saa kunagi valmis olla. 22-aastase noormehena on aga usk ja julgus tema sõnul suured. Lisaks pakkusid veidi kindlustunnet ka Toompea ette paigutatud betoonplokid. "On ikka suur vahe, kas sa põgened vaenlase tule eest üle lageda platsi peitu Toompea väravate juurde kuhugi või sul on kaitseks ikka mingisugused kiviplokid. See annab sulle ikka mingisuguse võimaluse pääseda laustule eest."

