Eesti Laulu poolfinaalid ja finaal toimuvad Saku Suurhallis

Eesti Laul toob kõik kolm kontserti vaatajateni Saku Suurhallist, et anda kõikidele poolfinalistidele suure lava kogemus ja tagada samas nii artistide kui ka saate meeskonna turvalisus.

"Varasemalt on olnud nii, et finaalis on võimalused suuremad, sest Saku Suurhall võimaldab seda oma ruumikusega. Nüüd on meil täisvõimekus juba poolfinaalides," märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. "Nii saame pakkuda kõikidele poolfinalistidele finaali lava ja televaatajatele põhimõtteliselt kolm finaali."

Tänavune võistlus on Rahula sõnul igas mõttes eriline, sest saatega käivad kaasas ranged turvanõuded, et hoida inimeste tervist. "Saku Suurhalli suures saalis on meil oluliselt lihtsam järgida nii suure produktsiooniga kaasnevaid turvanõudeid."

Kui algselt plaaniti poolfinaalid korraldada telemajas, siis pärast arutelusid leiti, et telemajas oleks poolfinaalid endaga kaasa toonud liigseid väljakutseid. "Oleksime pidanud Eesti Laulu jaoks telemaja sisuliselt nädalaks lukku panema, mis oleks keeruliseks teinud olukorra teistele ETV saadetele ja töötajatele."

Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. veebruaril, finaal 6. märtsil.