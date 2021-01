Indoneesias saavad esimeste seas koroonavaktsiini ka suunamudijad

Indoneesia terviseministri Siti Nadia Tarmizi sõnul on suunamudijate vaktsineerimine osa valitsuse kommunikatsioonistrateegiast, sest indoneeslased on sotsiaalmeedia kasutuse poolest maailma esiotsas, kirjutab Reuters.

Mitmed kohalikud on vaktsiini osas skeptilisel seisukohal, sest muretsevad, kas vaktsiin on efektiivne ja turvaline. On ka neid, kes kõhklevad, kas vaktsineerimine on üldse islami seaduste järgi lubatud. Detsembris korraldatud küsitlusest ilmnes, et 37 protsenti Indoneesia elanikest on nõus end vaktsineerima, 40 protsenti kaalub seda ning 17 protsenti keeldub vaktsiinist.

Valitsus loodab suunamudijate abiga neid kartusi kummutada ja panna inimesi mõistma, et vaktsineerimist pole vaja karta. Eelkõige loodetakse suunamudijate abiga jõuda just nooremate inimesteni.

Esimese suunamudijana sai vaktsiini 50 miljoni jälgijaga Raffi Ahmad, kes protsessist ka sotsiaalmeediasse video postitas. Valitsuse plaan sai aga tagasilöögi, kui Ahmad paar tundi pärast vaktsiini saamist maskita ja distantsi hoidmata pidutsemas oli ja ka sellest sotsiaalmeediasse postitas.

Terviseministeeriumi esindaja rõhutas, et vaktsiin ei taga koheselt immuunsust ja isegi pärast vaktsiini saamist tuleb piirangutest kinni pidada. Ahmad vabandas oma tegevuse eest avalikult ning politsei alustas uurimisega, et selgitada, kas peo korraldamisega rikuti seadust.