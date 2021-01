Esimesed muusikaauhindade galal esinevad artistid on teada

Aasta rockalbumi tiitlile kandideeriv ansambel Terminaator on tegutsenud üle 30 aasta. Bändi eestvedaja Jaagup Kreem nentis, et esinemistel on tõesti saalid rahvast täis ja neil läheb väga hästi, ent alati on hea, kui keegi nähtamatu töö eest ka õlale patsutab.

"Kõik räägivad täna hiphopist, ent rock'n'roll ei ole kuhugi kadunud. Inimesed tahavad seda saada," ütles Kreem.

Nii aasta rockalbumile kui ka aasta ansambli, aasta laulu ja aasta albumile nomineeritud ansambli Miljardid jaoks on neli nominatsiooni meeldiv tagasivaade möödunud aastal tehtule.

"Parajal määral on ka ootusärevust ja valmidust taas orbiidile astuda, mida kannustab ühendus teiste artistidega, n-ö samas paadis olemine. Sündmuse lähenedes tõuseb kindlasti uudishimu, et kes ikkagi võidab. Nii paljude loominguliste inimeste nägemine ühel sündmusel pakub inspiratsiooni ja harmooniat. Olen tänulik, et meid on kuulatud," ütles bändi laulja Marten Kuningas.

Eesti Muusikaauhindade galal esineb ka kuuekordne nominent Nublu, kes ootab põnevusega, mis laval saama hakkab.

"2020 oli omamoodi aasta, kus takistusi ja piiranguid oli palju, ent plaane ja ideid, mida ellu viia oli veelgi rohkem. Paistab, et saime hakkama," sõnas räppar.

Eesti Muusikaauhinnad 2021 gala toimub 28. jaanuaril. Õhtut juhivad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.