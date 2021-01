Urmas E. Liiv: kommertskanalite ülesanne on meelt lahutada ja ERR-il harida

Režissöör ja TV3 uus loovjuht Urmas E. Liiv rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et tema arvates on eratelekanalite ülesanne eelkõige inimeste meelt lahutada ning rahvusringhäälingu rolliks inimeste harimine.

"ETV kõrge vaadatavus on tore, see on riiklik televisioon," rääkis Liiv. "Sellega määratleme ennast täielikult Skandinaavia kultuuriruumi. Meil oligi error, et meil kommertskanalid 2010. aastatel väga ruulisid, aga Skandinaavias on nii, et avalik-õiguslik televisioon on palju vaadatum ja kommertskanalitel palju väiksemad vaatajanumbrid."

Pikalt telemaastikul töötanud Liiv rõhutab asjaolu, et kommertskanalite ülesanne on peamiselt inimeste meelt lahutada ja Eesti Rahvusringhäälingu telekanalite ülesanne inimesi harida. Sellegipoolest lipsab tema sõnul ka ERR-i programmi sisse sellist meelelahutust, mida seal olema ei peaks.

Põhjus, miks erakanalid näiteks "Ringvaate" vaatajanumbriteni ei küündi, seisneb Liivi sõnul eelkõige reklaamipausides, mis on iga saate ajal raske moment. Samas meenutas ta ühe reklaamiärimehe sõnu: "Kui meie ümber on negatiivsust ja negatiivseid uudiseid ja action-filme ja kurje asju, siis võib-olla on reklaamiplokk kõige ilusam hetk päevas, sest seal on elu kena, seal näed ilusaid inimesi ja seal on vahva mesine hetk. Nii et võib reklaami ka niimoodi vaadata."

Liivi sõnul on Eesti telemaastikult puudu noori tegijaid ja eriti kaamerate eest. "Üldiselt ma ootan juba aastakümme vähemalt sellist juhtumit, et ma istun oma kabinetis ja mul löödakse jalaga uks lahti ja seal taga on umbes 20-aastane noormees või neiu, kes ütleb, et kui sa vana päss mulle saadet ei anna, ma olen sündinud ekraanile, siis ma lasen su maha või teen mida iganes. Seda pole juhtunud." Hiljuti vaatas Liiv ETV arhiivimaterjali Anu Välbast aastal 1998. "Meil olid ju eetris 20-aastased saatejuhid, nüüd enam ju ei ole, kus nad siis on?"

Uusi noori talente on Liiv otsima Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli, kus juhatab tänavu sügisest magistrikursust nüüdismeedia telemoodulis. "Kuigi seal ei ole ka olnud mul kedagi, kes oleks jalaga näkku löönud, ja öelnud, et ma tahan oma saadet saada, on ikkagi olnud hetki, kus mulle on kõrva sosistatud, et kuule, pane mind tähele, ma olen sündinud ekraanile, kas ma saaksin midagi teha," rääkis Liiv ja kinnitas, et kursusel on noori, kellele ta kõhklematult suurt karjääri ennustab.