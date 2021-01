Tallinna loomaia asukates tekitab lumi põnevust ja elevust

"Neid loomi, kes lume üle rõõmustavad, on muidugi päris palju. Võtame kasvõi ikoonilise jääkaru – loomulikult kui tema ümber on lund, siis see vallandab mängulise käitumise reaktsioonid, nii et temal on lusti kindlasti väga palju," rääkis Maran "Terevisioonis".

Rõõmu ei tee lumi aga vaid jääkarule, vaid ka näiteks leoparditele ja kaljukitsedele.

"See on muutus ja muutus on see, mis teeb alati põnevaks. Meil endal ju ka tekkis ootamatult päris hea tunne, kui kõik valgeks läks. Emotsioon läks palju paremaks ja ega siis loomad meist nii väga erinevad ole," sõnas Maran.

Talv loomaaias Autor/allikas: Inari Leiman/Tallinna loomaaed

Ta lisas, et lume üle rõõmustavad kindlasti ka need loomad, kes vabas looduses elavad – näiteks kärp ja nirk, kelle valge kasukas nüüd valge lumevaiba taustal ka päriselt kaitsevärvusena töötab.

Mitmed loomad saavad talveks aga sootuks uue välimuse. Marani sõnul Tallinna loomaaias ühtegi sellist looma veel ei ole, kuid üks hea välimuse muutja näide on polaarrebane.

"Ta muutub talvel hästi uhkeks. Tal on siis suur kasukas, mida on põnev vaadata. Kui tulab aga suvi, siis ta on selline räätsakas tume elukas, kes tundub nagu hoopis teine loom," kirjeldas Maran.

Talv loomaaias Autor/allikas: Inari Leiman/Tallinna loomaaed

Hiljuti sai meedias tähelepanu ka Tallinna loomaaias elav šimpans Betty, kes aastavahetusel toimunud paugutamiste tõttu stressi sattus ja seetõttu terviseprobleemidega võitles. Marani sõnul on Betty nüüd terveks saanud, kuid ilutulestik mõjub loomadele siiski kehvasti, mistõttu tuleks alati enne paugutamist mõelda, kas see lühike lõbu on ikka seda väärt.