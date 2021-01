Kõnniteele ulatuvad kelgunõlvad võivad kaasa tuua ohte

Tartus on mitu kõnniteele ulatuvaid kelgunõlvu. Näiteks Sõpruse silla juures, mille kohta on kaebusi tehtud ka linnavalitsusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kaebuse põhjus on olnud pigem see, et kõnniteed on lükatud ja siis ka graniitpuruga kaetud ja nüüd siis kelk läheb üle graniitpuru ja see lõhub kelku. Seal on kaebus sedapidi, et ärge hooldage teed. Kassitoomel on aga olnud kaebused sedapidi, et kelgutatakse üle tee ja tee on libe," selgitas linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool.

Kuigi elanikud on soovitanud linnal panna kelguradade juurde nii silte kui ka piirdeid, ei näe linnaametnikud selles suurt mõtet. Pigem tuleb igaühel, nii jalakäijal kui ka kelgutajal, olla ettevaatlik. Seda enam, et Tartu populaarseim kelgumägi Kassitoomel on tegelikult suur auk, mille alla jõudes võib teisi kelgutajaid läheneda igast suunast ja libedate nõlvadega orust tuleb kuidagi ka üles ronida.

Möödunud nädalavahetusel jõudis Tartus traumapunkti talverõõmude tõttu ligi 15 patsienti ning libedal teel kukkujaid oli 11.

"Kõige rohkem ongi tavalisi põrutusi või sidemevigastusi, harvematel juhtudel on vigastused luumurrud või liigeseprobleemid. Aga Toomemägi on ilmselt üks, kust on mõned patsiendid meile tulnud - selline "hea" pikk, lauge nõlv, kus on puud ka all ootamas," rääkis traumapunkti valvearst Sander Poks.