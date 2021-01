Brigitta Davidjants: Laine oli nõukogude popkultuuri parim näide

"Ajaloomuuseum võttis ühendust ja küsis, kas ma räägiks, kuna ma viimasel ajal olen võtnud fookusesse popmuusika ja no naised popmuusikas on ju tohutult intrigeeriv, siis nii see koostöö sündis," selgitas Davidjants "Ringvaates".

Ta tõi välja, et üks meeldejäävamaid naisansambleid Eesti popmuusikas on Laine, mille liikmeks soovis saada väga palju tüdrukuid.

"Ühelt küljest ta oli vokaalselt keeruline ja nõudlik, aga teisest küljest need Laine tüdrukud olid ka tohutult moodsad. Laine oli ka kultuurieksport piiri taha ja seda peeti nõukogude popkultuuri parimaks näiteks. Kui me neid vaatame, siis see on ikkagi väga moodne naiselikkus 60ndatest," rääkis Davidjants.

Ta lisas, et popmuusika naisartistidest rääkides ei saa üle ega ümber ka Anne Veskist, kes oli Davidjantsi sõnul põhjamaise ilu kehastus.

"Ma arvan, et tema suur võlu oli see, et ta oli küll täiesti vaieldamatult diiva, aga kui me vaatame siin näiteks Alla Pugatšovat, kes kandis voogavaid kauneid kleite, siis Anne Veski oli ikkagi moodne," rääkis Davidjants.

Meeldejäävana tõi Davidjants välja ka Kare Kauksi, kes tema sõnul laval liialt diivalik ei olnud.

"Kare Kauks esindab minu meelest moodsat ilu ja pigem tütarlapselikkust, mis on hästi kihvt," ütles Davidjants.

Näiteks Push Upi ja Nancyt tuleks Davidjantsi sõnul vaadata nende tegutsemisaja kontekstis, mil piirid igas mõttes avanesid ja tantsumuusika väga popularseks sai.

Nullindatest tõi Davidjants meeldejääva artistina välja aga Hannaliisa Uusma.

"Kui me lähme uude sajandisse, siis on väga raske vaadata mööda sellest, milline oli Hannaliisa kuvand sellel uuel sajandil. Uuel sajandil küll naiste kuvandid läksid sündsamaks, aga need olid ikkagi väga stereotüüpsed ja seksikad. Aga Hannaliisa lavakuvand oli Eesti mõistes soorollidega manööverdav ja ka ta tekstid olid sotsiaalkriitilised," ütles Davidjants.