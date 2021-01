Rauno Viitmann viibis krõbeda pakase ajal üksinda Viirelaiul

"Ma olen aru saanud, et mulle meeldib niimoodi aeg-ajalt kuskil üksi olla ja mõtiskleda. Ma tegelt olen väga sotsiaalne inimene, aga minu jaoks on väga okei lihtsalt aeg-ajalt juhe välja tõmmata," rääkis Viitmann "Ringvaates" ja lisas, et taolisi reise on ta teinud varemgi.

Idee just Viirelaiule minna tekkis tal juba suvel, mil sellest ka Viirelaiul asuva puhkekompleksi omanikuga rääkis. Mõeldud, tehtud ja nii suunduski Viitmann krõbeda pakase ajal üksinda saarele. Kompleksi omanikuga oli tal kokkulepe, et sealset elekrit ta ei tarvita ja söögi võtab ise kaasa.

"Seal on olemas päikesepaneelide peal toimiv süsteem, mida ma sain kasutada. Kui ma aga esimesel päeval kohe suure tuhinaga saare peal ringi vaatasin, siis hakkas mingi hetk sadama ja need päikesepaneelid kattusid jää ja lumega. Ma ei puhastanud neid ära, mis tähendas, et tegelikult mu telefon mingi hetk ütles üles ja ma ei saanud seda ka laadida," kirjeldas Viitmann.

Saarel lootis ta kohata ka rebast, kes aeg-ajalt puhkekompleksis juhtmeid närimas käib. Rebast ta aga ei kohanudki, ent tema jälgi märkas küll.

"Ma arvan, et sellest ajast ma olin lageda taeva all ühe kolmandiku. Ma ikkagi iga päev käisin seal saarele ringi peale või olin sadamas," ütles Viitmann ja lisas, et vaatamata sellele, et tuul oli kohati kuni 20 meetrit sekundis, tal kordagi külm ei hakanud, sest ta oli end ilmaoludele vastavalt riidesse pannud.

"Kõik läks hästi, ei juhutnud midagi ja ei kahetse ka midagi," ütles Viitmann lõpetuseks.