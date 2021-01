Sandra Vabarna: sündimata lapsele olen juba eesmärgid ja plaanid paika pannud

"See aasta on täitsa hullumeelne planeerimine jah. Ma ikka sundisin tervet peret seda tegema ja mitte ainult lihtsalt, et kirjuta hommikul märkmikusse, mis sa teed, vaid ikkagi aasta plaanid, kuu plaanid, nädala plaanid. Me isegi panime oma kahe ja poole aastasele pojale eesmärgid ja plaanid, mida tema ise veel ei tea. Kusjuures ka sündimata lapsele on juba eesmärgid ja plaanid olemas," rääkis Vabarna R2 saates "Röster".

Planeerimist on Vabarna armastanud kogu elu ning tema sõnul on see oskus, mida tuleb pidevalt praktiseerida, et selles hea olla.

"Ma mõtlesin, et see planeerimine on tulnud nüüd lapsega seoses, et on vaja logistilist plaani, kui tahad edasi tuuritada ja esineda muusikuna. Tegelikult ma vaatan, et mingid juured lähevad ikka väga kaugele aega tagasi, kus ma juba planeerisin. See on läinud väga süstemaatiliseks ja ma olen õppinud planeerima," selgitas ta.

Lisaks pereasjadele planeerib ta ka ansambliga Trad.Attack! seonduvat, sest tegeleb igapäevaselt bändi mänedžerina. Kuigi tulevikus sooviks nad oma tiimi ka suurendada ja ülesande kellelegi teisele anda, naudib Vabarna praegu mänedžeri tööd väga.

"Mulle meeldib kogu see asjaajamine," sõnas ta.

Planeerida ja ennast arendada aitab ta aga teistelgi, sest tegutseb arengutreenerina, kellel on praegu kolm klienti.

"Mina teen klientidega ühte programmi, mis kestab 12 nädalat ja mille raames toimub 12 kohtumist. Iga kord on fookuses erinev eluvalkdond või aspekt. Idee on selles, et me oleme ikkagi tervikud ja ei saa ainult nii, et me tegelema ühe asjaga. Näiteks et tegeled ainult sellega, kuidas olla edukas ja teenida palju raha, aga siis üks hetk sa avastad, et sa istud selle rahahunniku otsas, aga sa oled oma tevrise või suhted ohverdanud. Et sul polegi ühtegi inimest, kellega seda raha nautida," selgitas Vabarna.