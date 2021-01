Saadet "Olukorrast riigis" hakkavad juhtima Riikoja ja Lepik

Pühapäevane arvamussaade "Olukorrast riigis" saab uue saatejuhtide tandemi 7. veebruaril. "Raadio 2 kuulajate jaoks on mõlemad tegijad värske avastus, küll on nad tuttavad mujalt meediast. Pikaajaline ajakirjanikukogemus tuleb "Olukorrast riigis" juhtimisel ja ühiskondlike teemade lahkamisel kindlasti kasuks," märkis Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare.

Riikoja on Maalehe peatoimetaja ja töötanud aastaid Kuku raadio peatoimetajana. Lepik on Eesti Ekspressi välis- ja arvamusteemade toimetaja, varem on ta töötanud Postimehe arvamustoimetuse juhatajana ning Eesti Rahvusringhäälingus saatejuhina. Muu hulgas on ta juhtinud Vikerraadio välispoliitikasaadet "Välistund" ning teinud kaastööd rahvusringhäälingu uudiste- ja poliitikasaadetele televisioonis ja raadios.

"Olukorras riigis" on Raadio 2 iganädalane arvamussaade, mis on eetris pühapäeviti kell 12. "Kuulajate jaoks on "Olukorrast riigis" kujunenud 25 aastaga oodatud pühapäevaseks kaaslaseks. Arvamussaate formaadiga käivad uuendused kaasas, et tagada teemade ja arvamuste paljusus," lisas Rajasaare.

Saadet on aastate jooksul juhtinud Anvar Samost, Hannes Rumm, Kalle Muuli, Allar Tankler, Ahto Lobjakas, Marju Himma ja mitmed külalisautorid. Alates 2016. aasta märtsist juhtis saadet Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau, tehes seda viimasel hooajal koos ajakirjanik Harry Tuulega.