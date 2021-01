Maria Faust: saksofonist minus on praegu surnud

Taanis elav muusik Maria Faust rääkis "Vikerhommikus", et tõsiste ja keeruliste koroonapiirangute tõttu sealne elu kiita pole. Pikk paus kontserdigraafikus on mõjunud ka saksofonisti loometööle ja pilliharjutamisele.

"Saksofonist minus on küll hetkel päris surnud. Ma ei ole kontserte andnud päris pikalt, viimati novembris,'' rääkis Faust. "Ma ei ole ka sedasorti muusik, et käin harjutamas. Minu harjutamine ja enda vormis hoidmine toimub laval. Ma ei armasta üksi pasundada ja nokitseda, mulle meeldib seda teha kõik koos."

Tööd siiski veel on ning ka muusiku sissetulek pole väga alla läinud. "Ma isiklikult olen natuke üllatunud, et see meid nii endast välja on viinud, sest tegelikult on vabakutselisel ja minusugusel alati olnud libe jää, ma pean alati teatud puhvrit omama."

Fausti viimane album "Organ" on Eesti muusikaauhindadel nomineeritud aasta jazzalbumi kategoorias. Tema sõnul on see suur kompliment, sest teeb enda arvates pigem nišimuusikat. ''Ma vaatasin, et alates 2013. aastast olen ma iga aasta olnud nomineeritud ja minu arvates on see ka väga suur kompliment, et avangardne artist suudab järjepanu kaheksa aastat olla nimekirjas."

Lisaks muusikutööle on Faust Kopenhaageni rütmimuusika konservatooriumis kompositsiooni õppejõud. Distantsõpe on selle aine kontekstis aga paras väljakutse ning muusik tõdes, et pikalt ta sellisel viisil õpetada ei tahaks. "Seda on raske distantsilt teha. Sa pead inimest nägema, mis karakter tal on, aga seda on raske läbi kübermaailma tabada," rääkis ta.

Samas on veebitundide andmisel tema sõnul ka omad plussid. "Ma olen õppinud, kuidas kaamerad töötavad ning kuidas klaverit ja mu käsi on näha. Mingil hetkel sain aru, et pole mõtet pükse jalga panna, sest ka õpilased ei pane neid jalga.''