Lenna naudib talvepakast Setumaal jääpüüki harrastades

Tavapäraselt tähendab pakaseline hommik Lenna peres seda, et keegi peab teistest varem ärkama ja ahjud küdema panema. "Ega ta ööga nüüd nii maha ei jahtu, aga on ikkagi jahedam ja mõnus on, kui hommikul on toad soojad," rääkis Lenna "Terevisioonile" antud intervjuus.

Talvisel perioodil on Lenna kodus loomadest vaid kaks kassi ja jänes, kes saavad praegu suurepäraselt hakkama. Ülejäänud loomad ja kanad on külmaks ajaks viidud mujale hoiule.

Üks harukordsemaid tegevusi, mille külm on endaga kaasa toonud, on jääpüük, mida Lenna kogu perega harrastab. Siiski tunnistas ta, et sellist külma nagu tänavu, polegi neil Setumaa kodus varem olnud ning seetõttu on kõik veidi uus.

Kui elumajas on vesi sees ja sellega pole õnneks siiani veel probleeme olnud, siis saunamajas suutis külm siiski ka pahandust teha ning dušisegisti lõhki lüüa. "Ootame nüüd, kuni sulab ja siis vaatame ega mingid muud torud pole katki läinud. Igaks juhuks tuleb kontrollida, kui palju on muud parandustööd vaja teha. Hindame olukorda, aga midagi muud hullu pole olnud," kinnitas Lenna. "Tegelikult kõik on ikka pigem hästi ja mõnus talvine."