Dr Dre pääses pärast ajuaneurüsmi koju

55-aastane muusik pääses oma advokaadi sõnul laupäeval koju, kirjutab BBC.

Päev varem ütles räppar Ice-T, et rääkis Dr Drega ning tema arvates nägi mees juba hea välja.

Dr Dre ehk Andre Romelle Young viidi Los Angeleses haiglasse 5. jaanuaril. Hiljem teatas tema meeskond, et muusiku tervislik seisukord on stabiilne.

Update: Just FaceTimed with @drdre He just made it home. Safe and looking good.