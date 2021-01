New Radicals tuleb Bideni ametisse vannutamiseks üle 22 aasta uuesti kokku

90ndate lõpus lühiajaliselt tegutsenud The New Radicals tuleb USA presidendiks valitud Joe Bideni ametisse vannutamise ürituseks üheks õhtuks taas kokku.

The New Radicals läks laiali 1999. aastal, kõigest paar kuud pärast nende 1998. aasta singli "You Get What You Give" ilmumist. Kolmapäeval, 20. jaanuaril tuleb ansambel üle 22 aasta taas uuesti kokku, et esitada oma hittsingel virtuaalsel ametisse vannutamise üritusel "Parade Across America" pärast seda, kui Joe Biden ja Kamala Harris on andnud oma ametivande, vahendab Pitchfork.

"Kui maailmas on üks asi, mis paneks meid bändi kokku ajama, kasvõi üheks päevaks, on see lootus, et meie laul suudab isegi nii pimedal ajal nagu praegu tuua veidi valgust," sõnas New Radicalsi solist Gregg Alexander oma avalduses.

The New Radicalsi hittsinglist sai Bideni ja Harrise kampaania ajal lugu, mille saatel jalutas lavale Harrise abikaasa Doug Emhoff. Biden on varem rääkinud aga sellest, kuidas lugu sai nende perekonnale oluliseks enne tema poja Beau Bideni surma 2015. aastal. Biden kirjutas oma memuaaris "Promise Me, Dad", et Beau pani loo sageli hommikusöögi ajal mängima.

"Loo esitamine pärast nii pikka aega on meile suur au, sest meil kõigil on Beau teenistuse vastu sõjaväes suur austus, ja suur lootus, et Joe ja Kamala taastavad kriisiajal riigis taas üksmeele ja normaalsuse," lisas Alexander.

Ametisse vannutamise üritusel astuvad teiste hulgas üles ka Bruce Springsteen, Foo Fighters, Justin Timberlake, Lady Gaga, Demi Lovato ja John Legend.