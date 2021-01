Gram-Of-Fun Eesti Laulule nalja tegema ei lähe

Gram-Of-Funi laulja Kristel Aaslaid osales Eesti Laulul esimest korda 2016. aastal Cartooniga. Ta tunnistas, et oli siis kogenematu. "Ma tulin vokaalselt metsast ja otsustasin, et nüüd hakkan laiatama. Siis tuli elu ja ütles, et laiatused jätta, ei lajatanud mitte midagi. Keeruline oli."

Nüüd on tal enda sõnul kõvasti kergem, sest ta hakkas lauluõpetaja juures käima.

Kostja Tsõbulevski sõnas Eesti Laulu võistlusest rääkides, et ükskõik, mida nad ka ei tee, nad annavad endast parima. Raul Ojamaa lisas, et nad teevad omalt poolt kõik, aga neil ei ole kinnisideed, et peavad võistluse kinni panema.

"Me võtame seda kõike tõsiselt, me ei tulnud nagu nalja ka tegema," lisas Ojamaa.

Kostja Tsõbulevski saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Laiemalt esinemisest rääkides tunnistas Tsõbulevski, et tal on lava peal olles nii, et ta justkui lahkub iseenda kehast. "Mõtetega lahkun sellest kontserdist täiesti oma maailma. Samal ajal, kui lugu käib, ma võin mõelda rehvide vahetamise või muu olme peale."

Ta meenutas, et neil oli ükskord kontsert laevas, kus tema hea sõber oma sünnipäeva tähistas. "Ma nägin, kui ta lava eest publiku taha baari ja siis ma kogu selle aja – selle asemel, et lugu mängida – ma jälgisin, et kuhu ta läheb, et loodan, et ta ära ei lähe, sest järgmine lugu on teemalt sobiv talle pühendada. Ma tegelesin terve loo aja sellega, et see lugu võiks juba ära lõppeda, et ma tahaks juba järgmise asjaga tegeleda."

Kristel Aaslaid ja Raul Ojamaa saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Aaslaid ütles, et tema on muusika esitamist võtnud alati selliselt, et ta peab olema sada protsenti kohal, kuivõrd tal ei ole pilli ja emotsioon on ainus, mida ta teha saab. Ta ei saa end autopiloodile lasta, sest siis kaob tal sõnade tagant mõte ära, lisas ta.

"Kui pilli mängid sa automaatselt ära, sest mõnes mõttes on see emotsioon juba pillimängimisse ära salvestunud ja sa tead täpselt, mis sa teed, siis mulle tundub, et ma räägin iga kord lugu," kirjeldas Aaslaid. "Ma laulan neid sõnu ja üritan kuulajale lugu rääkida. Kui ma end vahepeal sellest olukorrast välja võtan, siis see ei jõua meile kummalegi kohale. See on loo vestmise vorm."

Gram-of-fun saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Rääkides aine mõju all muusika loomisest, märkis Ojamaa, et 95–99 protsenti inimestest, kes on mingi aine mõju all muusikat teinud ja üritanud geniaalset lugu teha, ütlevad kaine peaga kuulates, et see on täielik saast.

Aaslaid tunnistas, et teda on sütitanud loominguliselt Tsõbulevski ja Ojamaa kõrvalt nägemine. "Aine aineks, muusika peab sind sütitama. See, et sa saad teha seda, sul on võime teha muusikat, see et sinu käed ei ole mingid pudrunuiad, vaid päriselt teevad midagi, mis kõlab nii hästi, et sa sulad ära. See päris elu maagia. See sütitab.