Suitsetamisest loobunud Soosalu ja Pootsmann kõigist oma pahedest lahti saada ei soovi

Saates "Hommik Anuga" olid külas laulja ja raadiosaatejuht Jüri Pootsmann ning dirigent ja muusik Valter Soosalu, kes ühinesid tervise arengu instituudi kampaaniaga Sigarexit. Nad märkisid, et on teekonnal suitsuvaba elu poole hakanud rohkem sööma. Suitsetamisele lisaks nad näiteks alkoholist loobuda ei kavatse, sest ei ole nii äärmuslikud ja usuvad, et mõned pahed peavad inimesel ikka olema.

Soosalu on suitsetamisest prii juba alates septembrikuust, Pootsmann 17 päeva. Soosalu märkis, et oli enne loobumist suitsetanud 10 aastat, Pootsmanil oleks sama palju aastaid samuti varsti kokku saanud.

Suitsetama hakkamine oli Soosalu sõnul tal üsna selgelt seotud sellega, et keskkooli alguse paiku, kui tekkis sõpradega tunne, et nüüd ollakse väga täiskasvanud. "Ühel hetkel saad aru, et mõnes mõttes oled sa palju täiskasvanulikum, kui sa ei tee enam suitsu."

Pootsman hakkas suitsetama ajal, kui ta õppis Taanis gümnaasiumis, kus oli suitsetamine kooli sisehoovis lubatud.

"Me tegime koos õpetajatega suitsu ja sellist asja ei olnud, et oleks häbi olnud. Suitsuruumis olid alati need kõige põnevamad jutud ja sa tundsid, et oled tähtsa grupi osa, sest nohikud jäid sisse ning ägedad tüübid-tüdrukud läksid välja suitsule."

Mõlemad suitsetasid varem pakk päevas. "See põhjus, miks sa seda teed, on nikotiinisõltuvus," selgitas Soosalu. Ta lisas, et nikotiin toimib tegelikult võõrutusnähtude peal.

Jüri Pootsmann saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Kui sa oled juba sõltuvuses, siis kahe sigareti vaheline aeg on see, mis järsult halveneb. Su enesetunne läheb halvemaks, ja sa teed suitsu selleks, et tunda end enam-vähem normaalsena," kirjeldas Soosalu.

"Ega ta sind kuhugi kõrgemale ei vii. Ta ei ole nii kõva narkootikum. Sul on pigem väga ebamugav, kui sa ei saa seda teha ja sul on väga suur hirm, kui sa ei saa seda teha," lisas ta.

Pootsman tunnistas, et tegi suitsu sageli igavusest. "Mul ei olnud midagi teha, ma kõnnin tänaval ja lihtsalt panen ette. Juukseid ma peast välja ei tiri, hambaid ei näri ja närvilisust ei ole, mis teoorias peaks tekkima. Isu mul kindlasti mingitel hetkedel on, aga pigem on seda, et ma tunnen, et ma tahan teha seda liigutust, seda seltskonda ja seda aega."

Soosalu tunnistas, et söögiisu on tal suuremaks läinud ja seetõttu veidi ka kaal tõusnud. "Ma ei ole hakanud seepärast natuke kaalus juurde võtma, et ma olen suitsetamise maha jätnud, vaid ma olen natuke rohkem sööma hakanud." Ta lisas, et neid asju saab tegelikult kontrollida ja ta ei usu, et ta nägu nüüd nii ümmarguseks jääbki.

Soosalu sõnas, et ta tahab inimesi julgustada suitsetamisest loobuma sedapidi, et see ei pea nii raske olema. "Ma ise ei ole kordagi selle aja jooksul piinelnud. Varsti saab neli kuud täis juba."

Valter Soosalu saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Pootsman ei saa aga elda, et tal nii lihtne on praegu nagu Soosalu mõista annab. "Mina ei suuda nii kergelt koondada neid mõtteid. Vahepeal on ikkagi olukorrad, kus ma peaaegu murdun. Aga mul lihtsalt ei ole kodus suitsupakki ehk ma siis ei saa suitsu teha."

Asendustegevustest rääkides tunnistas Pootsman, et jooksma on ta jõudnud selle kahe nädala jooksul, mis ta suitsuta on elanud, ehk kaks-kolm korda. "Vett ma joon rohkem, ma söön rohkem. Ma küpsetan kodus ja teen ise süüa."

Soosalu ja Pootsman märkisid naljaga, et pitsa on olnud hea abivahend suitsetamisest loobumisel. Aga alkoholi ei hakka kumbki neist maha jätma. "Ega me ekstremistid ei ole," sõnas Soosalu.

"Eks nipet-näpet harjumusi on, millest tahaks lahti saada, aga konkreetset midagi välja tuua ei oska," sõnas Pootsmann. "Mingid pahed peavad ka olema, päris viks ja viisakas ei tasu ka olla."

Pootsmani teekonda suitsetamisest vabanemisel ja tema mentori Soosalu julgustusi saab jälgida Sigarexiti Facebooki-lehelt.