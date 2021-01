Loe täispikkuses: Kristiina ja Riin Ehini Covidi-aja rahu tekst

Ehin tunnistas, et jälgib seda, mis Eestis toimub, teraval pilgul ja suure südamevaluga. Hetkel ka rõõmuvärinal. "Mulle läheb korda eesti rahva püsimajäämine ja see, mida me oma lastele rahvana edasi anname ningmida tahame, et nemad edasi kannaksid."

Ta märkis, et on alateadlikult lähtunud oma elus budistlikust pühakirjast. "See kõlab nii: headus on õrn, aga kurjus on oma olemuselt raskemeelne. Selle tõttu peab headus olema julgem. Kurjus on agressiivne, seetõttu headus peab olema julgem."

Ehin tõdes, et kui inimene jääb liiga pikaks ajaks kibestunuks või üksi ja selle asemel, et appi tulla, surub ühiskond teda välja, nurka või kappi, siis tuleb sealt lõpuks väga palju kurjust. Seetõttu peab tema meelest riigijuhtimine olema lahke, suuremeelne ja arvestav. Ta usub, et sellised juhid on Eestis olemas. "Nad on olemas ja ilmuvad välja, kui me ise seda tahame ja lubame sel juhtuda."

Ehinil oli kaasas ka tekst pealkirjaga "Covidi-aja rahu eesti rahva ja riigi kestmiseks", mille ta koostas ööl vastu kolmapäeva koos bioloog Riin Ehiniga. Nad kutsuvad üles seda riigikogus ette lugema, et riigikogu ja uus valitsus oleks kriitilisel ajal empaatiline ja inimesekeskne. Ta tunnistas ka, et see on ehk kõige vähem ilukirjanduslik tekst, mida ta kunagi kirjutanud.

"Ma mõistan kolleege-kirjanikke, kes leiavad, et äkki kirjanik ei tohiks selliseid asju kirjutada. Aga see tuli minust sellisena nagu see on." Ta tõdes, et kui ta kolmapäeva, 13. jaanuari hommikul üles ärkas ja nägi, mis öö jooksul sündinud oli, siis tundus talle, et nüüd on tema tekst aegunud ja tal ei ole vaja seda avaldada.

"Aga ma mõtlesin järele ja võtsin ta ikkagi kaasa mõeldes, et äkki see põhisõnum on ajatu ja vajame seda, ükskõik mis valitsus meile tuleb või jääb."

Tekst täispikkuses:

Covidi-aja rahu eesti rahva ja riigi kestmiseks

Olgu nüüd alates 2021. aasta jaanuari teisest poolest välja kuulutatud üleüldine Covidi-aja rahu. Kutsume kõiki rahvaesindajaid üles sellest kinni pidama ning jätma vägikaikavedu hetkel mitteolulistes küsimustes. Kutsume üles järele mõtlema ja tegelema ainult sellega, mis on Eesti Vabariigi ja rahva kestmiseks hädavajalik.

Oleme kuude viisi olnud maskide ja ekraanide taha varjunud ning pole saanud suhelda nii nagu varem. Covidi-aja rahu andku praeguses valitsus-, majandus- ja tervisekriisis kõigile kindlustunnet, et neid on kuuldud ja nad pole üksi. Olgu see rahu eelkõige lugupidamisavaldus nendele tuhandetele inimestele, kes on haiged, ning arstidele, kes parasjagu võitlevad patsientide elu eest. Ka teadlased, kes pingutavad ööl ja päeval, et leida selles üleilmses kriisis mingeidki siseriiklikke lahendusi, vajavad töörahu ja toetust. Tuge ja julgustamist on väga vaja meie lastel ja lapsevanematel, kes kogu jõudu kokku võttes püüavad kriisiolukorras hakkama saada. Covidi-rahu olgu austusavaldus õpetajatele, õppejõududele ja sotsiaaltöötajatele. Neil lasub praegu suur lisakoormus ja vastutus.

Palume riigikogu liikmetel olla omavahelise sõbraliku suhtluskultuuriga eeskuju ka sellele osale meie rahvast, kes on kibestunud ja vihane. Palume hoida kõiki neid, kes praegu tervisega riskides tööl käivad ja suudavad maske kandes ja distantsi hoides oma kohustusi täita. Väljendagu rahu väljakuulutamine austust ettevõtjatele, kes katsuvad kuidagi ellu jääda ning oma töötajaid hoida. Mõtelgem hädasolijate peale, kes on töö kaotanud ega tea, kuidas toime tulla.

Hoidkem kultuuriinimesi, kes püüavad piirangute kiuste eesti kultuuri elus hoida. Tunnustagem ja toetagem ka looduskaitsjaid, kes tegutsevad, et majandusarengu kõrval jääks alles ka meie puhas ja liigirikas loodus.

Aidakem neid, kes on viiruse läbi kaotanud tervise või oma lähedase, on üksi jäänud, ärevuses või depressioonis. Covidi-rahu ajal pangem pead kokku ja mõtelgem välja, kuidas toetada neid, kes kannatavad järjest suureneva koduvägivalla all või võitlevad suitsiidimõtetega, milles Eesti on maailmas kahjuks ikka veel esirinnas.

Ootame riigikogult ja uuelt valitsuselt empaatilist ja inimesekeskset lähenemist. Meid on ainult 1,3 miljonit. Seda on piisavalt palju, et olla riik ja rahvas, kuid liiga vähe, et võiksime kellestki mööda vaadata. Covidi-aja rahu kestku selle väljakuulutamise hetkest kuni ajani, mil rahva tervis ja toimetulek on taas tagatud.

Kes aga selle rahu vastu eksib, kisub riidu, otsib omakasu, käitub seadusevastaselt või ajab ebakonstruktiivset juttu, see kaotagu valijate usaldus ning põrugu tulevastel valimistel.

Kes seda rahu täidab, saagu tundma täit rõõmu eesti rahva lugupidamisest ja meie riigi kestmisest läbi aja.

Lõpetuseks olgu kogu riigi elanikkonnale soovitud üksmeelt ja tugevat tervist.