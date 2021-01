Ilmus varalahkunud Juice WRLD-i videosingel koostöös Young Thugiga

Pi'erre Bourne'i produtseeritud lugu viitab 1995. aasta filmile "Bad Boys", kus peaosades olid Will Smith ja Martin Lawrence. Muusikavideo on lavastanud Cole Bennett ja Lyrical Lemonade ning see on ühtlasi viimane visuaalne materjal, mille Juice WRLD enne oma surma üles võttis, vahendab Pitchfork.

Juice WRLD-i posttuumne album "Legends Never Die" ilmus möödunud aastal, umbes seitse kuud pärast räppari surma 21-aastaselt. Ta tegi posttuumselt kaasa ka mitmetes 2020. aasta lugudes, sealhulgas The Weekndi loos "Smile", loos "Real Shit" koostöös Benny Blancoga jne.

Young Thugilt ilmus detsembris koostöölugu "Take It to Trial" koos Gunna ja Yak Gottiga. Tema seni viimane stuudioalbum "So Much Fun" ilmus 2019. aastal.