"Päästja koolikella" tähel diagnoositi vähk

44-aastane näitleja kehastas populaarses 1990. aastate sarjas Samuel "Screech" Powersit. Möödunud nädalal mees haigestus ja viidi haiglasse, kirjutab BBC.

Näitleja esindaja Roger Pauli sõnul ootab mees täpsemaid selgitusi oma tervise osas. "Me teame olukorra tõsidust, kui kõik testid on tehtud," teatas Paul, et vastused peaksid selguma järgmisel nädalal.

"Päästja koolikell" oli eetris neli hooaega, aastatel 1989-1993.