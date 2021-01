Redel: plaanime Eesti Laulul ajalugu teha ja enne konkurssi proove mitte teha

"Meil ei ole veel ühtegi live-esinemist olnud ja aualt öeldes tuleb tunnistada, et ei ole veel ka mitte ühtegi korda seda lugu proovinud. Plaanime ka Eesti Laulul ajalugu teha, et esimene proov on lavaproov ja siis raks salvestus ja ongi korras," rääkis Redeli liige Indrek Vaheoja R2 "Hommikus!".

"See on lihtsalt kõige ausam ka publiku suhtes. See on lihtalt nii värske kraam ja see mis on, see tuleb, ei ole jubedat harjutamist," lisas Redeli teine liige Kristjan Oden.

Kuigi proove pole tehtud, on nad juba lavasõu peale siiski mõelnud ja soovivad esinemise ajaks lavale redelit.

"Meil on lavasõu jaoks puudu üks viie meetri kõrgune ja kolmnurkne redel. Kui keegi kuulajatest tahab selle redeli meile nüüd välja panna, siis võib ühendust võtta," ütles Vaheoja.

Ta rääkis saates ka, et sai võistlusloo "Tartu" idee kodus puid ladudes, kui mõistis, et see on ikka üsna tüütu töö. Tegelikult oleks Vaheoja tahtnud loos kõik Eesti linnad ära mainida, ent kuna lugu võis olla maksimaalselt kolme minuti pikkune, pidid mõned linnad siiski loost välja jääma.

Redeli liikmed valisid välja ka oma kõige lemmikumad eurolaulud, mis Eesti artistide esituses Eurovisioonil kõlanud on. Esikolmikusse jõudsid "Kaelakee hääl", "Nagu merelaine" ja "80's coming back".