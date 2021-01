HVNS ja Apollo avaldasid uue videosingli "Põleda"

HVNS ja Apollo andsid välja oma uue videosingli "Põleda". Loo video ning loo taust, mix ja master valmisid Alvar Antsoni käe all, kes on tuntud ka kui Kéa Eesti Laulu võistlusloo kaasautor.

"Loo inspiratsiooniks oli elu ise. Endasse vaatamine ning enese leidmine. Lahti laskmine kõigest sellest, mis sinu ellu enam kuuluma ei peaks. Taassünd. Uue energia ning uute peatükkide ja emotsioonide jaoks ruumi tegemine. Lase minevikul tuhaks põleda ja luba olevikul ning tulevikul olla ja tulla – selles peitub rõõm," kommenteeris HVNS.

HVNS on Eesti artist, kes alustas hiphopis oma muusikalist teekonda juba 2012. aastal. Tema varasemast perioodist on tuntumad lood "Tere hommikust" ning "Inglid hoiavad silma peal", mis oli ametlikult Eesti kõige vaadatum muusikavideo 2014. aasta augustikuus. Nüüd on HVNS peale pikemat loomingulist pausi tagasi, et tuua kuulajateni oma uut muusikat.

Apollo on Kesk-Eestist pärit artist, kelle tee käsikäes muusikaga algas juba varajases nooruses. 2019. aastal väljastas ta SoundCloudis enda debüütsingli pealkirjaga "Veatu", mida on nüüdseks kuulatud peaaegu 300 000 korda. Eelmise aasta kevadel väljastas Apollo enda debüütalbumi "Õhkutõus" ning suvel esitas ta Eesti Hip-Hop Festivalil koos Küberrünnak & Karmo-ga kirjutatud ühist lugu "Nagu näha".

Alvar Antson on multiinstrumentalist, vokalist ja muusikaprodutsent, kellel on huvi kõige loova ja eneseväljendusliku vastu.