Kuueliikmeline perekond veetis detsembri koroonaviirusega võideldes

Vallo rääkis "Ringvaates", et esialgu tundis ta vaid lihasvalu, kuid varsti tõusis ka palavik, mis taandumise märke ei näidanud. Kohale kutsuti kiirabi ja korraks saadigi palavik alla, aga varsti tuli taas kiirabi number valida ja Vallo viidi haiglasse, kus asi üsna kriitiliseks läks.

"Mulle prooviti kanüüle sisse panna, aga mul käed nii värisesid... Siis sain aru, et nüüd on halvasti. Lõpuks tuli arst, kes ütles ka, et täna on vaja üle elada. Ta õhtul helistas ka prouale ja ütles, et täna on hirmus lugu, aga homme on kõik hästi," meenutas Vallo.

Kui esialgu loodeti, et teised pereliikmed viirusest pääsevad, siis peagi nakatus ka pereema Meeli ja neli last: 16-asastane Joosep ning 14-aastased kolmikud Liisa, Anni ja Jakob.

Liisa tõdes, et temal möödus haigus sümptomiteta, samas Annil ja Jakobil kadus maitsemeel, neil oli väike palavik ja nõrkusehood.

Meeli kurtis esimestel päevadel vaid lihasvalu ja väikse palaviku üle, kuid kolmandal päeval läks asi hullemaks ja ta jäi nädalaks voodisse. Samal ajal tundis ta muret, et mis saab siis, kui ka tema peab haiglasse minema ja lapsed üksi koju jäävad.

"Ma olin tegelikult lastele kõik ära rääkinud – ma andsin oma ID-kaardi, et nad saavad tellida e-Coopist või Selverist koju, süüa oskavad nad juba ammu teha. Ega nad nälga poleks jänud ja midagi suurt poleks juhtundu, aga just see emotsionaalne pool oli neile raske," sõnas Meeli.

Õnneks Meeli aga haiglaravi ei vajanud ja kogu pere sai peagi terveks. Paranemiseks andis neile jõudu seegi, et sõbrad ei jätnud neid hirmust koroona ees üksi. Iga päev käis mõni sõber ukse taga, jättes sinna näiteks koogi või hoopiski jõulukuuse.