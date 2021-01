Anna Kaneelina ja Puuluup esinesid ühel Euroopa olulisemal esitlusfestivalil

"Huvitaval kombel oli väga meeleolukas. Kartsin, et see emotsionaalselt jätab tühimiku, aga mulle tundub, et siit annab isegi väga palju head leida. Kohapeal on ehk melu nii suur, et töö jääb tagaplaanile. Mulle tundus see isegi konstruktiivsem ja toredam," rääkis Anna Kaneelina "Aktuaalsele kaamerale".

Esitlusfestival erineb tavaliselt muusikafestivalist selle poolest, et on ennekõike suunatud uute talentide tutvustamiseks ja professionaalsete kontaktide ja koostööde loomiseks. Eurosonic on Euroopa vanim omataoline üritus, mis toob kokku sadu muusika valdkonna esindajaid ja on seetõttu artistide seas väga hinnatud.

"Olla rahvusvahelise muusikatööstuse silmade ees, saada nendega kontakte luua... Nendel festivalidel on alati olemas kontaktibaas, millele saad osaledes ligipääsu. On võimalus luua kontakte nendega, kes sulle kõige olulisemad tunduvad sel hetkel. Alati ei pruugi need kontaktid muidu nii ligipääsetavad olla," rääkis Music Estonia välisprojektide juht Martiina Putnik.

Muusikafestivalist on võimalik osa saada festivali kodulehel. Lisaks kontsertidele toimub palju vestluspaneele, kus muuhulgas osalevad ka Tallinn Music Week peakorraldaja Helen Sildna ja Music Estonia asutaja ja endine juht Virgo Sillamaa.