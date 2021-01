Genka: räpi muusikaline pool on paljuski muutunud selliseks, mis mulle ei meeldi

Räppar Genka ehk Henry Kõrvits tõdes, et räpi muusikaline pool on aja jooksul palju muutunud ja mitmed uued trendid tema maitsega kokku ei käi.

"Ma olen eluaeg kutsunud inimesi räppima, et pange riimi, see on äge ja ma kutsun siiamaani. Aga ma ei ole arvestanud seda, et mingi hetk muusika muutub. Räpp räpiks – kehvasid räppareid on alati olnud, aga just see muusikaline pool on minu jaoks muutunud hetkel selliseks, mis väga paljus osas mulle ei meeldi. Mulle ei ole kunagi diskotümm meeldinud ja praegu on see kuidagi tagasi tulnud. Mõndades lauludes, kui sa võtad selle vahva kalambuurse, andekate riimidega räpiosa sealt ära, siis tegemist on mingi vene estraadi diskolooga," nentis Genka "Vikerhommikus".

Ta lisas, et ka žanreid on tänapäeval väga palju ja mitmed neist ei kesta kuigi kaua. Näiteks oli mõni aeg tagasi populaarne Soundcloudi räpp, kuid Genka sõnul on see laine nüüdseks mööda läinud.

"Kui mingi asi saab popiks, siis sinna tuleb neid, kes tahavad ka tükikest popi-koogist. Siis tulevad n-ö kehvad koopiad ja süldivariandid," sõnas Genka, lisades, et näiteks nublu muusikat on nauditav kuulata, aga on ka neid, kes teda kehvemalt järgi teevad.

Enda muusikukarjääri alguseks peab Genka 1996. aastat, mil andis bändiga Toe Tag esimese kontserdi. Kontsert oli väga edukas ning pärast esinemist tundis ka üks välismaa ajakirjanik bändi tegemiste vastu huvi, soovides neist pilti teha ja paar küsimust küsida. Alles alustavale bändile oli see suur tunnustus ja andis lisamotivatsiooni edaspidigi muusikaga tegeleda. Nii ongi Genka muusikukarjäär kestnud juba ligi 25 aastat.

"Ma arvan, et igal muusikul, kes on olnud üle 20 aasta aktiivne, tekib mingi hetk aktuaalsuse küsimus. Ma olen selle enda jaoks välja mõelnud nii, et ma ei ole kunagi teinud enda žanri traditsioonilist varianti. Kui me tegime Toe Tagi asju, siis nende Toe Tagi asjadega – 2000ndatel, kui hiphop muusika esimest korda saabus ööklubisse, kui hakkasid esimesed tagumiku võdistamised ja tuli see esimene pop-hiphopi laine, siis me ei läinud sellega kaasa. Oma muusikas oleme me alati poovinud olla natuke alternatiivsema lähenemisega, natuke võib olla eksperimentaalsema lähenemisega. Ma olen proovinud seda kogu aeg teha, et teha midagi natuke ajatut," rääkis Genka.