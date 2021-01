Uuendused Jupiteris: lisa lemmikuid ning jätka sealt, kus varem pooleli jäi

"Head veebiteenused on need, mis kuulavad kliente," selgitas Jupiteri peatoimetaja Toomas Luhats ja lisas, et nad on saanud vaatajatelt ja kuulajatelt mõtteid peamiselt kolmes kategoorias: lemmiklistid, jätka sealt, kus pooleli jäi ja nutiteleri rakendused või äpid," märkis Luhats.

Esimesed kaks teenust on nüüd kasutajatele loodud ja koonduvad isikustatud valikutena "Minu Jupiter" kontole. "Uue võimaluse kasutamiseks tuleb ennast esmalt identifitseerida ehk sisse logida," selgitas Luhats ja lisas, et veebikanalis kehtivad samad kasutajakontod, mis ka teistel ERR-i veebilehtedel. Kui inimene on teinud varem konto näiteks ETV lehel või ERR.ee portaalis, siis samade kasutajatunnustega saab sisse logida ka Jupiteri lehele.

Lemmikute lisamine

"Minu Jupiter" võimaldab sellest aastast lisada nimekirju filme, sarju ja saateid, mida siis hiljem vaadata. Lemmikute märkimiseks ja nimekirja lisamiseks tuleb liikuda hiirega saadete postritel või saate laiendi juures oleval + märgil ning see aktiveerida. Vajutades + märgil asendub see linnukesega – see annab märku, et saade on lisatud isiklikesse lemmikutesse. Korraga saab lisada piiramatu arv saateid.

Oma lemmikute nimekirja leiab sisseloginud kasutaja ülemisest peamenüüst, kuhu otsingu nupu kõrvale on tekkinud play-nupu välimusega ikoon "Minu Jupiter". Sellele vajutades suunatakse kasutaja isiklikesse lemmikutesse – seal leiab juba kõik saated, mille kasutaja on endale meeldivaks märkinud.

Jätka vaatamist

Teine mugavusteenus "Minu Jupiteri" konto all on Jätkamiseks, kus vaatamist on võimalik jätkata sealt, kus saade viimati pooleli jäi. "Jupiter peab meeles iga inimese individuaalse järje ning käitub nagu raamatute järjehoidja, ei jõua ju keegi alati muude toimetuste kõrval meeles hoida, kas vaatasin mõnest sarjast viimati kolmanda hooaja neljandat episoodi või oli see juba viies, uus funktsioon hoiab selle meeles kasutaja eest," sõnas Luhats.

Äpid nutiteleritele

Jupiteril on töös kolmaski kasutajatele poolt oodatud uuendus – äpid nutiteleritele. "Äpid on programmeerimise mõttes valmis ning praegu käivad viimased testid, et lähinädalatel ka see teenus Androidi, Tizeni (Samsung) ja Webose (LG) nutiteleritele välja tuua. Meie hea partner Devtailor Software ehk Janno Stern koos oma vapustava tiimiga testib momendil kõiki funktsionaalsusi, et vaatajate ette tulla töötava ja hea rakendusega," lubas Jupiteri peatoimetaja.

Nutitelerite rakendustes on võimalik vaadata kogu videosisu ning teha seda ilma lisaseadmeid kasutamata. Nutitelekate menüüdes tuleb lihtsalt ERR Jupiteri äpp alla laadida ning seda saab vaadata mugavalt suurelt ekraanilt, juhtides mängu teleri puldiga. Juba praegu on Jupiter leitav Apple TV rakendusena.