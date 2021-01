Anu Saagim headest detektiivioskustest: vaatan väga palju krimkasid

Reedeti on ETV eetris saade "Kodukäijad", kus detektiivid Anu Saagim, Mart Juur ja Raul Vaiksoo peavad ära arvama, kelle kodus nad parajasti viibivad. Saatemeeskond on eriti kiitnud just Saagimi detektiivivõimeid.

"Kusjuures ma vaatan väga palju krimkasid. Tänu sellistele Poirot'dele ja Agatha Christie'dele olen ma avastanud anomaaliaid ka enda kodus. Ma olen lahendanud juhtumeid remondimehe puhul, kes ütleb: "Ei, mina ei ole seda teinud, ma ei tea, võib olla käisid vargad või röövlid." Aga ma olen need juhtumid lahendanud," sõnas Saagim saates "Head saated iga päev".

Juur lisas, et saate detektiivid on väga erinevad inimesed ja märkavad seega ka erinevaid asju.

"Ma võin vaadata kappi ja sahtlisse ja ma ei pruugi seal mitte midagi näha ja tuleb Anu ja näeb seal midagi sellist, mis ütleb midagi väga olemuslikku inimese kohta," märkis Juur ja lisas, et tal endal ei oleks midagi selle vastu, kui keegi ka tema kodu uurimas käiks.

Seevastu Saagimil tekitas saates osalemine esialgu kõhklevaid emotsioone.

"Minu jaoks tundus see ülesanne natuke kummaline, sest mina mõtlen alati läbi iseenda – kas mina lubaksin kedagi enda koju, minu kappi, minu vanni vaatama? Natuke so-so-so," rääkis Saagim.

Lõpuks oli ta aga pakkumisega siiski nõus ja tõdes, et saates nad üle piiri ei lähe ja liialt nuhkima ei hakka.

"Me ei teinud ka selliseid lolluseid, mida võiks võib olla minult oodata – et läheb sinna raamaturiiuli juurde ja võtab sealt sõrmega ja vaatab, kas on tolmu või et kas su külmkapp on must. Ei, ei – me ei anna hinnanguid," ütles Saagim, tõdedes, et Eestimaa kodud on väga hubased ja armsad.

Saade annab aimu ka sellest, kuidas Eesti inimesed erinevates paikades elavad.

"See on hästi huvitav võimalus käia inimeste kodudes, natuke pingutada ka ajusid – mis käib selle mängu juurde –, et kes seal küll võiks elada. Me saame niimoodi mingisuguse jäädvustuse, mis ei ole võib olla väga representatiivne ülevaade sellest, millised on eestlaste kodud aastal 2021, aga siiski mingisuguse pildi me saame," rääkis Juur.

"Kodukäijad" on ETV eetris reedeti kell 20.30.