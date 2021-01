Blogija filmist "Rasvarinne": suhtumist ülekaalu tuleb muuta selgitustöö, mitte tänaval paljalt karjumisega

"Ringvaates" oli külas videoblogija Maria Rozbaum, kes vaatas Taani dokumentaalfilmi "Rasvarinne". Ta tõdes, et üks probleem selle filmi ja seal kujutatud liikumisega oli see, et nad on liiga agressiivsed. Rozbaum usub, et inimeste suhtumist saab selles osas lihtsamini muuta selgitustöö, mitte paljalt tänaval karjumisega.

Rozbaum märkis, et kuigi enamus inimesi võtab seda solvanguna, kui öelda neile "paks", siis tema on jõudnud paari aastaga järeldusele, et ta võtab solvajalt sellega relva ära, kui ta seda sõna ise solvavaks ei pea ja võtab seda kui omadussõna. "Nad võiksid sama hästi mulle öelda, et sul on pikad juuksed."

Ülekaalulisusest rääkides tuuakse tema sõnul alati sisse terviseteema, kuigi tegelikult on olemas päris suur kaaluvahemik, mille sees on võimalik olla tervislik.

"Alakaalu ääres on täpselt sama palju ebatervislikkust kui ülekaalu ääres. Inimestele meeldib lihtsalt visuaalselt rohkem, kui sind on vähem kui et sind on rohkem. See on tasakaalu leidmise küsimus."

Rozbaum ütles, et päris iga tüdrukut ta ei uskunud, kes filmis rääkis, et ta on rahul sellega, et ta on paks. Samas märkis ta, et teab inimesi, kes on ülekaalulised ja endaga rahul.

"Ma tean enda pealt ka, et see võttis küll aega ja ma ei ütle, et ma olen endaga kogu aeg rahul, mul on ka halbu päevi, aga põhimõtteliselt on see võimalik," sõnas ta.

Ta selgitas, et #bodypositivity liikumine on üle maailma liikunud tegelikult rohkem teemaviite bodyacceptance alla, sest #bodypositivity pealt hakati raha tootma ja seda hakkasid kasutama Rozbaumi sõnul inimesed, kes polnud sugugi ülekaalulised, vaid istusid lihtsalt selliselt, et kõhuvoldid oleksid näha.

"See läks natuke lappama, mistõttu mujal maailmas liigutakse #bodyacceptence'i poole."

Aktsepteerimisest rääkides märkis Rozbaum, et palju sõltub sellest, millised inimesed su ümber on. "Lähedaste tugi on hästi oluline, ja nagu seal filmiski on näha, kuidas oma suguvõsa pöörab su vastu ja ütleb, et su pildid on rõvedad."

Üks probleem, mis on selle filmi ja selle liikumisega, on Rozbaumi meelest see, et nad on hästi agressiivsed.

"See oli veel Skandinaavia film, nemad on veel rahulikud, Ameerikas ja Inglismaal läksid nad tänavatele ja karjusid. Aga sa ei saa nõuda inimestelt, et nüüd ma pean teile meeldima, samal ajal karjun, panen paljaid pilte üles ja provotseerin," nentis Rozbaum.

"Nagu üks filmis ütles, et "ma panen lühikese topi selga ja lähen tänavatele inimesi provotseerima". Sellest ma ei saa aru," tunnistas ta. "Kui tahate inimeste mõtlemist ja maailma muuta, siis tuleb teha selgitustööd, olla ise hea näide, mitte pöörane, kes kuskil paljalt karjub tänaval. Nii me jõuame lihtsamini eesmärgini."

"Rasvarinne" on ETV2 eetris neljapäeval, 14. jaanuaril kell 23.20 ja kohe vaadatav ka ERR-i platvormil Jupiter.