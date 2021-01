AC/DC uus muusikavideo sündis koroonaajale omaselt

"Realize" ilmus singlina kaks kuud tagasi, paar päeva enne ansambli uue albumi "Power Up" ilmumist 13. novembril. See on albumilt järjekorras kolmas lugu, millele on tehtud muusikavideo, vahepeal on muusikavideo saanud ka lood "Shot in the Dark" ja "Demon Fire", vahendab Consequence of Sound.

Mustvalges videos astub AC/DC üles oma uuesti kokku tulnud klassikalises koosseisus – Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd ja Cliff Williams – koos kitarrist Stevie Youngiga, kes asendab 2017. aastal lahkunud Malcolm Youngi.

Kuigi videost ei pruugi seda aru saada, oli selle tegemine bändi sõnul keeruline protsess, sest bändiliikmed olid kõik eri paikades ja lavastajad Clemens Habicht ning Josh Cheuse pidid nende üksikesinemised kokku panema selliselt, et videost jääks ühtne mulje.

"Power Up" on olnud bändile edukas album ja jõudis avanädalal USA Billboard 200 edetabelis ja mitmetes teistes edetabelites üle maailma esikohale.