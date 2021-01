Mõjuisikutele üllatavana mõjuv juhend paneb neid aina rohkem reklaamiseadust järgima

Sügisel koostas Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet koos turundajate liiduga sotsiaalmeedias reklaami avaldamise juhendi, et tõsta suunamudijate teadlikkust ja vähendada sotsiaalmeedias valesti tehtud reklaampostituste hulka. TTJA hinnangul on juhend oma eesmärki täitnud, kuid valesti tehtud reklaampostitused pole endiselt täielikult kadunud.

Juhendis seisab, et influencer ehk suunamudija ehk mõjuisik on inimene, kelle postitusi avalikkus jälgib. Kusjuures jälgijate arv seejuures rolli ei mängi – neid võib olla näiteks sada, tuhat või hoopiski miljon, aga avalik huvi peab postitaja sisu vastu olemas olema.

Ettevõtted on sotsiaalmeediastaarides avastanud aga uue reklaamimise viisi ja asunud neile aktiivselt igasugu koostöö pakkumisi tegema. Mõni lubab toodete reklaami eest mõjuisikule tasuta tooteid anda, teine lubab sooduskoodi reklaamimise eest raha, kolmas aga hoopis midagi muud. Variante on lõputult ja suunamudijad saavad ise otsustada, kellega nad koostööd teevad ja kellega mitte.

"Kui mulle mingid teenused või tooted endale meeldivad, siis ma teen koostööd. Ma ei ole kellegagi, kelle asjad mulle ei meeldi, koostööd teinud. Pakkumisi on muidugi palju, aga ma ei võta kõiki vastu, vaid ikkagi valin," ütles enam kui 29 000 jälgijaga Seidi Voogre, kes on pikaajalist koostööd teinud näiteks veebipoe About You, toidukaupu pakkuva Pandy Foodsi ja erakliiniku Melior Clinicsiga.

Kui koostööpostitust tehakse, tuleb kindlasti juurde märkida, et tegemist on reklaamiga. Näiteks sobib kasutada teemaviidet #reklaam või #ad.

"Kui on teada, et tegemist on reklaampostitusega, peab see olema nõuetekohaselt märgistatud, et kõik inimesed, kes seda reklaampostitust näevad, saaksid teada, et see ei ole selle mõjuisiku isiklik eelistus, vaid selle eest on keegi maksnud või on mõjuisik saanud selle eest mõne muu hüve," sõnas TTJA tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael.

Reklaami märke lisamise eest vastutab nii reklaami postitaja kui ka tellija

Kusjuures vastava märke olemasolu eest ei vastuta vaid suunamudija, vaid ka reklaami tellija. Seega peaks ettevõte suunamudijaga koostööd alustades selgitama, et postituse juurde tuleb lisada reklaami märge.

Näiteks ütles toidutranspordiga tegeleva ja mitmete mõjuisikutega koostööd tegeva Wolt Baltikumi tegevjuht Liis Ristal, et nad paluvad alati mõjuisikutel kasutada koostööpostituste juures märget "paid partnership" või lisada postituse pealkirja juurde #ad, #reklaam või #koostöö.

"Siiski on oluline välja tuua, et mõned influencer'id on Wolti ära märkinud ka siis, kui postituse taga ei ole tegelikult koostööd Woltiga. Seetõttu ei ole meil alati kontrolli tasuta reklaami üle, mida meile aeg-ajalt sotsiaalmeedias tehakse," nentis Ristal.

Teiste seas on aga ka selliseid ettevõtteid, kes reklaami ära märkimise üle muret ei tunne.

"Vahel kasutatavad ettevõtteid mõjuisikuid ära selleks, et oma tooteid reklaamida n-ö reeglite vabalt, sest arvatakse, et see on justkui võimalik. Tegelikult reklaamiseadus kehtib ikkagi kõikidele avalikustajatele ühtemoodi ja ei ole vahet kas reklaam läheb ajalehte või sotsiaalmeedias mõnele Instagrami kontole," ütles Tael.

Reklaamimärke puudumine on toonud endaga olukordi, kus mõjuisikute kohta on TTJA-le kaebuseid esitatatud. Küll aga tõdes Tael, et kaebusi laekub pigem vähe ja enamasti on ikkagi TTJA järelevalve osakond see, kes reklaamiseaduse vastu eksimise avastab.

"Meie järelevalvajad ise on päris aktiivsed sotsiaalmeedia kasutajad ja suuremad mõjuisikud on neil vaatluse all pidevalt ehk tavalise elutegevuse käigus jäävad mõned vead silma. Aga on ka süstemaatilist tegevust, mil me vaatame aeg-ajalt üle põhilised suurema vaatajaskonnaga suunamudijad ja selle, kuidas nad tegutsevad. Kui me midagi nõuetele mittevastavat märkame, siis me sellele ka tähelepanu juhime," selgitas Tael.

Sotsiaalmeedia reklaami juhendis kirjutatu tuli mitmetele üllatusena

Vigadele tähelepanu juhtimist jääb aga aina vähemaks, sest tänu sügisel valminud juhendile on mõjuisikutele nüüd selgemaks saanud, mis on reklaam ja mis mitte ning kuidas reklaami muust sisust eraldada tuleb.

"Pärast seda, kui me juhendi välja andsime, siis me tegime väikese kontrolli ja vaatasime, mis üldse toimub Eesti sotsiaalmeedias. Tegelikult me ikkagi monitoorime üsna regulaarselt seda, mis toimub ja mida me oleme märganud on see, et olukord paraneb iga nädalaga. Üha rohkem me näeme neid märgistusi ja üha rohkem on suunamudijad teadlikud, mida peab tegema," rõõmustas Tael.

Ta tõdes, et juhendi avaldamine pakkus mõjuisikutele koheselt kõneainet ning TTJA-le tagasisidet andnud suunamudijad leidsid, et uuest juhendist on palju abi ja see muudab sotsiaalmeedias reklaamimise süsteemi ühtsemaks.

"Paljud mõjuisikud ei olnud tegelikult üldse kursis, et meil on reklaamiseadus olemas, kus on reklaamiga seotud reeglid sätestatud. Nii et juhendis kirja pandu tuli natuke üllatusena mõjuisikute ringile," sõnas Tael ja lisas, et näiteks ei olnud mitmed teadlikud, et alkoholi reklaamimine on sotsiaalmeedias keelatud.

Ka mõjuisik Seidi Voogre nõustus, et suunamudijad leidsid juhendi kiirelt üles, ent ise ta sellega veel tutvunud ei ole. Samas ei ole reklaamsisu muust sisust eraldamine temas küsimusi tekitanud ja koostööpostitustele paneb ta enda sõnul alati vastava teemaviite juurde.

Trahvida ei taheta kedagi

Kuigi valesti tehtud reklaampostitusi on jäänud vähemaks, ei ole probleem siiski veel täielikult kadunud ning valesti tehtud reklaampostitusi leiab sotsiaalmeediast siiski. Sellisel juhul võtab TTJA esindaja suunamudijaga ühendust, seletab, milles probleem ja palub vea parandada. Kedagi trahvida amet ei soovi – pigem tahetakse mõjuisikule arusaadavalt selgitada, milles on probleem, et ta teaks ka edaspidi sama viga vältida.

"Kui peaks juhtuma kõige hullem, et meie sõbralikule nügimisele ei reageerita, siis meil on tavapärased järelevalve võimalused ehk siis haldusmenetlus, kus on võimalik nõuda sunniraha kuni 3200 eurot ja väärteomenetlus, kus on võimalik kuni 1200-eurone trahv määrata," selgitas Tael.

Ta rõhutas aga, et nende eesmärk on siiski asjad inimlikumal moel kontrolli alla saada ja seni kellelegi trahvi tehtud ei ole. Ja loodetavasti ei tehtagi, sest igal suunamudijal on nüüd võimalus enne postitamist juhend lahti võtta ja sealt vaadata, kuidas asjad käivad.