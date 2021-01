"Deadpool" saab kolmanda osa

Marvel Studios teatas, et filmistuudio töötab 2016. aastal kinodesse jõudnud "Deadpooli" kolmanda osa kallal.

Filmis teeb taas kaasa ka näitleja Ryan Reynolds, kirjutab CNN.

"Me juba töötame stsenaariumi kallal ja Ryan vaatab seda praegu üle," sõnas filmistuudio juht Kevin Feige.

Ta lisas, et võtetega veel sel aastal ei alustata, sest Reynolds on hõivatud mitmete teiste projektidega ja ka filmistuudiol on teisi juba varem väljakuulutatud filme, mille kallal töötada.

Reynolds teatas uuest filmist ka sotsiaalmeedias: