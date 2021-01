Laura Põldvere osaleb Soome eurolaulu konkursi finaalis

Laura on juba pikemat aega elanud ja töötanud Soomes ning ka enda

üheksanda albumi andis ta välja koostöös Soome produtsentidega.

"Mul ei ole lihtsalt sõnu! Ma olen ääretult õnnelik, et kõik, mille nimel olen töötanud ja vaeva näinud, kannab nüüd vilja minu teisel kodumaal. Mind on siin vastu võetud ääretult soojalt ja tunnen, et 2021 tõesti on minu aasta," sõnas Laura.

Laura UMK võistlusloo "Play" autorid on Karl-Ander Reismann, Reinis Straume

ja Laura ise.

"Eesti autorina on suur au sellises konkurentsis finaali valituks osutuda. Lugu on vokaalselt väga keeruline, aga Laura tegi selle hetkega enda omaks. Mind on pikemat aega Soome muusikaturg huvitanud ja juba esimestelt kohtumistelt Soomes näen, et saate produktsiooni tase on väga kõrge," ütles Reismann.

Lauluvõistlusele kandideeris ligi 300 laulu, mille hulgast osutus valituks ka eelmise aasta võitja Aksel Kankaanranta uus lugu.

Laura astub Soome suurima telesaate "UMK" laval võistlustulle 20. veebruaril

Tampere Mediatalos.

Lugu koos ametliku videoga antakse välja 19. jaanuaril.