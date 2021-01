Kristel Aaslaid Eesti Laulust: praegu on närvesööv aeg

Kristel Aaslaid osaleb tänavu bändiga Gram-of-fun Eesti Laulul. Aaslaid tõdes, et lauluvõistluse tõttu on praegu närvesööv aeg, ent ta üritab end siiski rahulikuks sundida.

"Esimene kord, kui ma läksin, siis ma olin ju lõpuks ikkagi üksinda seal. Teisel korral oli mul Tuuli, nüüd on mul veel rohkem rahvast. Äkki mida rohkem rahvast, seda toredam ja äkki siis see närv ei niida nii jalust," ütles Aaslaid R2 "Hommikus!" ja lisas, et teisipäeval said nad bändiga ka kokku, et konkursi jaoks proovi teha.

Tõenäoliselt on närvid krussis aga teistelgi artistidel.

"See on väga paljudele artistidele esimene suur päris lava, kus sul on tuled ja viled. See tegelikult ehamatab ikka päris korralikult ära," nentis Aaslaid.

Aaslaid ja teised Gram-of-funi liikmed valisid üheskoos välja ka bändi kõige lemmikumad eurolood, mis Eestit esindama on saadetud. Kõige paremaks valisid nad 2003. aasta loo "80's coming back", mida esitas Rufus. Aaslaiu sõnul on tegemist kõige ajatuma looga, mille Eesti on Eurovisioonile saatnud ning ta lisas, et paneks selle loo ka peole minnes hea meelega käima.

Teise koha saavutas Silvi Vraidi "Nagu merelaine", mis kõlas Eurovisioonil 1994. aastal. "Eepiline lugu, eepiline naine," sõnas Aaslaid.

Kolmandale kohale valis Gram-of-fun aga Malcolm Lincolni 2010. aasta loo "Siren". "See on hea lugu, selline hea alternatiivne ja kõrvajääv lugu," kommenteeris Aaslaid.